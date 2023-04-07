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Свойства коронавируса могли усиливать искусственно, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
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15:24 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/koronavirus-1863784844.html
Свойства коронавируса могли усиливать искусственно, заявили в Минобороны
Свойства коронавируса могли усиливать искусственно, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.04.2023
Свойства коронавируса могли усиливать искусственно, заявили в Минобороны
Каждый новый штамм коронавируса обладал улучшенными военно-биологическими свойствами, а вариант штамма "омикрон", несмотря на жесткий карантин, вызвал огромный... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:24
2023-04-07T15:24
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый новый штамм коронавируса обладал улучшенными военно-биологическими свойствами, а вариант штамма "омикрон", несмотря на жесткий карантин, вызвал огромный рост заболевших в Китае, это может говорить об искусственном усилении его патогенности, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "У специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. Например, штамм "бета" впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм "гамма" - в Бразилии в январе 2021 года, "дельта" - в Индии в июне 2021 года. При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб", - сказал Кириллов. По его словам, несмотря на крайне жесткие антиковидные меры, появление в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7 вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае. "Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, "усовершенствованных" вариантов. Пока эти вопросы остаются без ответов", - подчеркнул генерал. Кроме того, добавил Кириллов, поступающая информация свидетельствует, что руководство Соединенных Штатов продолжает привлекать непрофильные государственные ведомства, не имеющие прямого отношения к сфере здравоохранения, к реализации военно-биологических программ, "отводя внимание от главного бенефициара – Пентагона".
https://ria.ru/20230407/provokatsii-1863782070.html
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министерство обороны сша, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, китай
Министерство обороны США, В мире, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Китай
Свойства коронавируса могли усиливать искусственно, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что биологические свойства коронавируса могли усиливать искусственно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Каждый новый штамм коронавируса обладал улучшенными военно-биологическими свойствами, а вариант штамма "омикрон", несмотря на жесткий карантин, вызвал огромный рост заболевших в Китае, это может говорить об искусственном усилении его патогенности, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"У специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. Например, штамм "бета" впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм "гамма" - в Бразилии в январе 2021 года, "дельта" - в Индии в июне 2021 года. При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб", - сказал Кириллов.
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По его словам, несмотря на крайне жесткие антиковидные меры, появление в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7 вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае.
"Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых, "усовершенствованных" вариантов. Пока эти вопросы остаются без ответов", - подчеркнул генерал.
Кроме того, добавил Кириллов, поступающая информация свидетельствует, что руководство Соединенных Штатов продолжает привлекать непрофильные государственные ведомства, не имеющие прямого отношения к сфере здравоохранения, к реализации военно-биологических программ, "отводя внимание от главного бенефициара – Пентагона".
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