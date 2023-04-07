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Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор - РИА Новости, 07.04.2023
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08:42 07.04.2023 (обновлено: 11:00 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/koridor-1863651004.html
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор - РИА Новости, 07.04.2023
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор
Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:42
2023-04-07T11:00
россия
венесуэла
экономика
роман фроленко
россельхозбанк
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск. "Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он. Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко. Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.Читайте полный текст интервью Романа Фроленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20230407/tovarooborot-1863649969.html
https://ria.ru/20230407/kompaniya-1863648261.html
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россия, венесуэла, экономика, роман фроленко, россельхозбанк
Россия, Венесуэла, Экономика, Роман Фроленко, Россельхозбанк
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор

Глава торговой палаты: скоро заработает транспортный коридор между Россией и Венесуэлой

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкПорт Ла Гуайра ночью. Каракас. Венесуэла
Порт Ла Гуайра ночью. Каракас. Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
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Порт Ла Гуайра ночью. Каракас. Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.
«

"Мы хотим в ближайшее время. У нас прошла видеоконференция 15 марта со всеми федеральными сельсоветами Латинской Америки. Они не бюрократы и хотят работать и сотрудничать, уже предоставили планы, что им необходимо. В этот проект уже включился Россельхозбанк", — заявил он в интервью агентству.

По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск.
"Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он.
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Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко.
«
"В Венесуэле это Пуэрто-Кабельо, очень большой порт и интересный, потому что там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения. У нас уже есть проект увеличения этого терминала", — указал он.
Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.
По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.
Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>
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РоссияВенесуэлаЭкономикаРоман ФроленкоРоссельхозбанк
 
 
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