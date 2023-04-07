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Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор - РИА Новости, 07.04.2023
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор
Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:42
2023-04-07T08:42
2023-04-07T11:00
россия
венесуэла
экономика
роман фроленко
россельхозбанк
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск. "Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он. Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко. Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, экономика, роман фроленко, россельхозбанк
Россия, Венесуэла, Экономика, Роман Фроленко, Россельхозбанк
Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор
Глава торговой палаты: скоро заработает транспортный коридор между Россией и Венесуэлой
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.
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"Мы хотим в ближайшее время. У нас прошла видеоконференция 15 марта со всеми федеральными сельсоветами Латинской Америки. Они не бюрократы и хотят работать и сотрудничать, уже предоставили планы, что им необходимо. В этот проект уже включился Россельхозбанк", — заявил он в интервью агентству.
По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск.
"Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он.
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Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко.
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"В Венесуэле это Пуэрто-Кабельо, очень большой порт и интересный, потому что там есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения. У нас уже есть проект увеличения этого терминала", — указал он.
Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.
По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.
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