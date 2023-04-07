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Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор

Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор - РИА Новости, 07.04.2023

Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор

Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:42

2023-04-07T08:42

2023-04-07T11:00

россия

венесуэла

экономика

роман фроленко

россельхозбанк

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Скоро запустят прямой транспортный коридор между Россией и Венесуэлой, рассказал РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. По словам Фроленко, сейчас есть три варианта направления маршрута из России — Севастополь, Санкт-Петербург и Новороссийск. "Маршрут очень хороший. Если это Севастополь, то мы берем 21 день, если Санкт-Петербург, то около 19 дней. Для всех видов товаров такой маршрут очень благоприятный", — указал он. Транспортный коридор будет пролегать до венесуэльского Пуэрто-Кабельо, пояснил Фроленко. Фроленко добавил, что в порте назначения также есть терминал для хранения жидких и сухих удобрений и площадка для поставки сельхозтехники. Кроме того, российской стороне предоставили терминал для хранения подсолнечного масла.По его словам, работа по созданию транспортного коридора идет уже давно.Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>

https://ria.ru/20230407/tovarooborot-1863649969.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, экономика, роман фроленко, россельхозбанк