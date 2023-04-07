https://ria.ru/20230407/kompaniya-1863648261.html
Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию
Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию - РИА Новости, 07.04.2023
Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию
Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:15
2023-04-07T08:15
2023-04-07T09:12
венесуэла
россия
экономика
роман фроленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета, заявил РИА Новости глава организации Роман Фроленко. Компания будет решать в первую очередь логистические вопросы и проблемы с поставками российского экспорта, указал Фроленко. "Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка – это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт - это рыба, морепродукты, фрукты. Думаю, что этот процесс немаловажен для нашей страны и для наших друзей. Мы можем экспортировать, а также импортировать. То есть, сегодня нет необходимости привлекать какие-то недружественные страны, потому что в Латинской Америке очень много дружественных, но самая первая, и она сегодня проходит по всем направлениям, - это Венесуэла. Она будет как оперативный центр", - заявил он. Сейчас торговая палата рассматривает несколько вариантов размещения этой компании, отметил Фроленко. "Это может быть Севастополь, Санкт -Петербург или Новороссийск. Пока мы согласовываем эти действия с нашими старшими партнерами и руководствуемся сегодняшней политической обстановкой", - подчеркнул он. Говоря о строительстве кораблей, Фроленко отметил, что палата на первоначальном этапе полагается на поддержку партнеров, в дальнейшем к этому может подключиться судостроительная компания РФ. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>
https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5de2104ecef832585987c7015ed059a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, экономика, роман фроленко
Венесуэла, Россия, Экономика, Роман Фроленко
Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию
Фроленко: Торговая палата России и Венесуэлы планирует к лету создать судоходную компанию
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета, заявил РИА Новости глава организации Роман Фроленко.
«
"Наша страна работает в этом направлении с 2011 года. Так получилось, что вице-президент российско-венесуэльской палаты участвовал в межправкомисии по этому направлению, по выстраиванию именно логистической цепочки, по созданию двух хабов. Один хаб в РФ, другой в Венесуэле. Венесуэла является для нас входом в Латинскую Америку
. И российско-венесуэльская палата сегодня готова продолжать этот процесс, он очень интересный и важный, финансирование будет как за счет частных инвесторов, так и за счет, может быть, государственных структур. В Венесуэле очень готовы и ждут, чтобы мы начали работу. Думаю, что к началу лета мы сможем отпраздновать", - сказал он в интервью агентству.
Компания будет решать в первую очередь логистические вопросы и проблемы с поставками российского экспорта, указал Фроленко.
"Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка – это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт - это рыба, морепродукты, фрукты. Думаю, что этот процесс немаловажен для нашей страны и для наших друзей. Мы можем экспортировать, а также импортировать. То есть, сегодня нет необходимости привлекать какие-то недружественные страны, потому что в Латинской Америке очень много дружественных, но самая первая, и она сегодня проходит по всем направлениям, - это Венесуэла. Она будет как оперативный центр", - заявил он.
Сейчас торговая палата рассматривает несколько вариантов размещения этой компании, отметил Фроленко. "Это может быть Севастополь
, Санкт -Петербург или Новороссийск
. Пока мы согласовываем эти действия с нашими старшими партнерами и руководствуемся сегодняшней политической обстановкой", - подчеркнул он.
Говоря о строительстве кораблей, Фроленко отметил, что палата на первоначальном этапе полагается на поддержку партнеров, в дальнейшем к этому может подключиться судостроительная компания РФ.
Россиянам сейчас выгоднее лететь в Венесуэлу, заявил глава торговой палаты