https://ria.ru/20230407/kompaniya-1863648261.html

Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию

Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию - РИА Новости, 07.04.2023

Торговая палата России и Венесуэлы планирует создать судоходную компанию

Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:15

2023-04-07T08:15

2023-04-07T09:12

венесуэла

россия

экономика

роман фроленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета, заявил РИА Новости глава организации Роман Фроленко. Компания будет решать в первую очередь логистические вопросы и проблемы с поставками российского экспорта, указал Фроленко. "Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка – это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт - это рыба, морепродукты, фрукты. Думаю, что этот процесс немаловажен для нашей страны и для наших друзей. Мы можем экспортировать, а также импортировать. То есть, сегодня нет необходимости привлекать какие-то недружественные страны, потому что в Латинской Америке очень много дружественных, но самая первая, и она сегодня проходит по всем направлениям, - это Венесуэла. Она будет как оперативный центр", - заявил он. Сейчас торговая палата рассматривает несколько вариантов размещения этой компании, отметил Фроленко. "Это может быть Севастополь, Санкт -Петербург или Новороссийск. Пока мы согласовываем эти действия с нашими старшими партнерами и руководствуемся сегодняшней политической обстановкой", - подчеркнул он. Говоря о строительстве кораблей, Фроленко отметил, что палата на первоначальном этапе полагается на поддержку партнеров, в дальнейшем к этому может подключиться судостроительная компания РФ. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>

https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венесуэла, россия, экономика, роман фроленко