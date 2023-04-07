Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
11:25 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/koll-tsentr-1863692426.html
В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации
В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации - РИА Новости, 07.04.2023
В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации
Колл-центры по вопросам газификации домов, предприятий и автопарков создадут в Приамурье по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:25
2023-04-07T11:25
амурская область
амурская область
жкх
россия
природный газ
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91476/91/914769195_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_30a99ec7cb12e6a34b0ae55f2b900de9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Колл-центры по вопросам газификации домов, предприятий и автопарков создадут в Приамурье по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Процесс газификации Приамурья обсудили на совещании при губернаторе области. Как пояснил глава региона, областная программа состоит из трех больших блоков. К первым двум относится газификация муниципалитетов, в частности, перевод на газ крупных котельных и ТЭЦ, и газификация частных домов. За два этих направления в регионе отвечает министерство ЖКХ. "Газификация домовладений — это как раз то, что интересует большинство жителей области. Это подключение к газу частных домов и возможность при этом получить льготы от государства. Важная тема, этой работой нам предстоит заниматься многие годы. У людей обязательно возникнет множество вопросов — можно ли провести газ к дому в конкретном поселке, сколько это будет стоить, что нужно сделать, будет ли это выгодно. Поэтому министерству ЖКХ необходимо оперативно найти ответы на все возможные вопросы, просчитать экономическую выгоду домовладений и изучить опыт других регионов в части возможных мер господдержки, как федеральных, так за счет областного бюджета. Колл-центр, в который жители области смогут звонить с вопросами, должен заработать до конца года", - сказал губернатор. Уточняется, что один из таких центров будет работать с жителями области, желающими провести газ в свои дома. Второй колл-центр создадут для консультаций представителей бизнеса, которые хотят газифицировать свои предприятия или автопарк. Ряд крупных предприятий уже сейчас выражает заинтересованность в переходе на газ и переводе на этот вид топлива своей тяжелой техники. За это направление будет отвечать Агентство по привлечению инвестиций. Его специалистам в ближайшее время предстоит просчитать экономическую выгоду при газификации предприятий, а также отдельных видов техники и оборудования, также продумать варианты господдержки, на которые сможет рассчитывать бизнес. Также рассматривается вопрос строительства в регионе комплекса СПГ-автозаправок, а также места, где их эффективнее разместить.
https://ria.ru/20230406/priamure-1863501888.html
https://ria.ru/20230402/priamure-1862421533.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91476/91/914769195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_aec347fa23a2ea551a7c1fe81945e9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, жкх, россия, природный газ, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, ЖКХ, Россия, Природный газ, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации

В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации домов и предприятий

© Fotolia / nyulТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Fotolia / nyul
Телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Колл-центры по вопросам газификации домов, предприятий и автопарков создадут в Приамурье по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области.
Процесс газификации Приамурья обсудили на совещании при губернаторе области. Как пояснил глава региона, областная программа состоит из трех больших блоков. К первым двум относится газификация муниципалитетов, в частности, перевод на газ крупных котельных и ТЭЦ, и газификация частных домов. За два этих направления в регионе отвечает министерство ЖКХ.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время посещения Бурейской больницы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
По поручению губернатора Приамурья купят новую мебель в Бурейскую больницу
6 апреля, 15:19
"Газификация домовладений — это как раз то, что интересует большинство жителей области. Это подключение к газу частных домов и возможность при этом получить льготы от государства. Важная тема, этой работой нам предстоит заниматься многие годы. У людей обязательно возникнет множество вопросов — можно ли провести газ к дому в конкретном поселке, сколько это будет стоить, что нужно сделать, будет ли это выгодно. Поэтому министерству ЖКХ необходимо оперативно найти ответы на все возможные вопросы, просчитать экономическую выгоду домовладений и изучить опыт других регионов в части возможных мер господдержки, как федеральных, так за счет областного бюджета. Колл-центр, в который жители области смогут звонить с вопросами, должен заработать до конца года", - сказал губернатор.
Уточняется, что один из таких центров будет работать с жителями области, желающими провести газ в свои дома. Второй колл-центр создадут для консультаций представителей бизнеса, которые хотят газифицировать свои предприятия или автопарк.
Ряд крупных предприятий уже сейчас выражает заинтересованность в переходе на газ и переводе на этот вид топлива своей тяжелой техники. За это направление будет отвечать Агентство по привлечению инвестиций. Его специалистам в ближайшее время предстоит просчитать экономическую выгоду при газификации предприятий, а также отдельных видов техники и оборудования, также продумать варианты господдержки, на которые сможет рассчитывать бизнес. Также рассматривается вопрос строительства в регионе комплекса СПГ-автозаправок, а также места, где их эффективнее разместить.
Сдача экзаменов в университете - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Приамурье в новом учебном году откроют 25 профессий
2 апреля, 02:16
 
Амурская областьАмурская областьЖКХРоссияПриродный газВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала