https://ria.ru/20230407/koll-tsentr-1863692426.html

В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации

В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации - РИА Новости, 07.04.2023

В Приамурье создадут колл-центры по вопросам газификации

Колл-центры по вопросам газификации домов, предприятий и автопарков создадут в Приамурье по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:25

2023-04-07T11:25

2023-04-07T11:25

амурская область

амурская область

жкх

россия

природный газ

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Колл-центры по вопросам газификации домов, предприятий и автопарков создадут в Приамурье по поручению губернатора региона Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Процесс газификации Приамурья обсудили на совещании при губернаторе области. Как пояснил глава региона, областная программа состоит из трех больших блоков. К первым двум относится газификация муниципалитетов, в частности, перевод на газ крупных котельных и ТЭЦ, и газификация частных домов. За два этих направления в регионе отвечает министерство ЖКХ. "Газификация домовладений — это как раз то, что интересует большинство жителей области. Это подключение к газу частных домов и возможность при этом получить льготы от государства. Важная тема, этой работой нам предстоит заниматься многие годы. У людей обязательно возникнет множество вопросов — можно ли провести газ к дому в конкретном поселке, сколько это будет стоить, что нужно сделать, будет ли это выгодно. Поэтому министерству ЖКХ необходимо оперативно найти ответы на все возможные вопросы, просчитать экономическую выгоду домовладений и изучить опыт других регионов в части возможных мер господдержки, как федеральных, так за счет областного бюджета. Колл-центр, в который жители области смогут звонить с вопросами, должен заработать до конца года", - сказал губернатор. Уточняется, что один из таких центров будет работать с жителями области, желающими провести газ в свои дома. Второй колл-центр создадут для консультаций представителей бизнеса, которые хотят газифицировать свои предприятия или автопарк. Ряд крупных предприятий уже сейчас выражает заинтересованность в переходе на газ и переводе на этот вид топлива своей тяжелой техники. За это направление будет отвечать Агентство по привлечению инвестиций. Его специалистам в ближайшее время предстоит просчитать экономическую выгоду при газификации предприятий, а также отдельных видов техники и оборудования, также продумать варианты господдержки, на которые сможет рассчитывать бизнес. Также рассматривается вопрос строительства в регионе комплекса СПГ-автозаправок, а также места, где их эффективнее разместить.

https://ria.ru/20230406/priamure-1863501888.html

https://ria.ru/20230402/priamure-1862421533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, жкх, россия, природный газ, василий орлов (губернатор)