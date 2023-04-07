Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/kitay-1863729113.html
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада
Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:57
2023-04-07T12:57
в мире
китай
франция
украина
дмитрий песков
си цзиньпин
эммануэль макрон
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863543523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6358adf9ee0fe4d3601131d1cef3b0.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее газета Politico сообщила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить лидера КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине. "Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - сказал Песков журналистам. Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел с ними переговоры. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230406/makron-1863603457.html
китай
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863543523_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7c1befe456a39e7baa67b60437cfa717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, франция, украина, дмитрий песков, си цзиньпин, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Украина, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада

В Кремле заявили, что Китай не будет менять свое мнение под внешним влиянием

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Politico сообщила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить лидера КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине.
"Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - сказал Песков журналистам.
Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел с ними переговоры. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, заявил Володин
6 апреля, 20:48
 
В миреКитайФранцияУкраинаДмитрий ПесковСи ЦзиньпинЭммануэль МакронЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала