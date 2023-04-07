https://ria.ru/20230407/kitay-1863729113.html

В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада

В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада

Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:57

2023-04-07T12:57

2023-04-07T12:57

в мире

китай

франция

украина

дмитрий песков

си цзиньпин

эммануэль макрон

еврокомиссия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее газета Politico сообщила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить лидера КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине. "Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - сказал Песков журналистам. Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел с ними переговоры. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230406/makron-1863603457.html

китай

франция

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, франция, украина, дмитрий песков, си цзиньпин, эммануэль макрон, еврокомиссия