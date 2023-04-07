В Кремле прокомментировали возможность КНР прогнуться под влиянием Запада
В Кремле заявили, что Китай не будет менять свое мнение под внешним влиянием
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Китай - серьезная держава с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Politico сообщила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить лидера КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине.
"Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьёзная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - сказал Песков журналистам.
Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии. В четверг в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел с ними переговоры. Одной из важных тем на переговорах китайского лидера с европейскими политиками стала проблема урегулирования украинского кризиса.