https://ria.ru/20230407/kagor-1863640828.html

Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры

Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры - РИА Новости, 07.04.2023

Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры

Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров, среди них - вино "Шато Тамань" 2021 года и "Наши Традиции", рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T06:02

2023-04-07T06:02

2023-04-07T06:08

общество

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601525443_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_f9d116d52c8663a9963e25c8573ff2d9.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров, среди них - вино "Шато Тамань" 2021 года и "Наши Традиции", рассказали РИА Новости в организации. Так, на первом месте оказалось "Шато Тамань Резерв" (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров") 2021 года урожая. "Это вино имеет насыщенный гранатовый цвет. В аромате чувствуются изюм, инжир, кизил и чернослив. Во вкусе доминирует сладость и присутствуют легкие терпкость и кислотность на фоне тонов конфитюра из малины, ежевики с нотками лимонной цедры", - пояснили в Роскачестве. На втором месте - красное десертное крепленое вино "Наши Традиции" (производителя "Коктебель"), также 2021 года. Эксперты описывают это вино как напиток гранатового цвета с ароматом черных засахаренных фруктов, джемовыми нотами вишневого варенья и тонами кондитерских пряностей – имбиря, кардамона и ванили. Замыкает топ-3 десертное красное "Партенит" (ЗГУ "Крым") 2021 года. В организации отметили, что у данного вина хороший уровень кислотности, а в аромате - черная смородина, кизил, цукаты и засахаренная вишня. При выборе кагора эксперты Роскачества советуют, в первую очередь, обращать внимание на этикетку: на ней должны быть слова "крепленое" или "ликерное" вино. "А вот слова "фруктовое" или "полусладкое" должны насторожить, так как в этой категории такие вина недопустимы согласно федеральному закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", - подчеркнули там. Там также подчеркнули, что наиболее подходящая температура для кагора - 16-18 градусов, а подавать такое вино лучше в конце трапезы в сочетании с традиционными для праздничного стола пасхой с ванильными нотками и куличом с цукатами.

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество