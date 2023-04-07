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Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры - РИА Новости, 07.04.2023
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06:02 07.04.2023 (обновлено: 06:08 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/kagor-1863640828.html
Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры
Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры - РИА Новости, 07.04.2023
Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры
Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров, среди них - вино "Шато Тамань" 2021 года и "Наши Традиции", рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T06:02
2023-04-07T06:08
общество
роскачество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров, среди них - вино "Шато Тамань" 2021 года и "Наши Традиции", рассказали РИА Новости в организации. Так, на первом месте оказалось "Шато Тамань Резерв" (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров") 2021 года урожая. "Это вино имеет насыщенный гранатовый цвет. В аромате чувствуются изюм, инжир, кизил и чернослив. Во вкусе доминирует сладость и присутствуют легкие терпкость и кислотность на фоне тонов конфитюра из малины, ежевики с нотками лимонной цедры", - пояснили в Роскачестве. На втором месте - красное десертное крепленое вино "Наши Традиции" (производителя "Коктебель"), также 2021 года. Эксперты описывают это вино как напиток гранатового цвета с ароматом черных засахаренных фруктов, джемовыми нотами вишневого варенья и тонами кондитерских пряностей – имбиря, кардамона и ванили. Замыкает топ-3 десертное красное "Партенит" (ЗГУ "Крым") 2021 года. В организации отметили, что у данного вина хороший уровень кислотности, а в аромате - черная смородина, кизил, цукаты и засахаренная вишня. При выборе кагора эксперты Роскачества советуют, в первую очередь, обращать внимание на этикетку: на ней должны быть слова "крепленое" или "ликерное" вино. "А вот слова "фруктовое" или "полусладкое" должны насторожить, так как в этой категории такие вина недопустимы согласно федеральному закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", - подчеркнули там. Там также подчеркнули, что наиболее подходящая температура для кагора - 16-18 градусов, а подавать такое вино лучше в конце трапезы в сочетании с традиционными для праздничного стола пасхой с ванильными нотками и куличом с цукатами.
https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html
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общество, роскачество
Общество, Роскачество
Роскачество в преддверии Пасхи назвало лучшие кагоры

Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров

© Depositphotos.com / serezniyЧаша с вином на фоне хлеба и винограда
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Depositphotos.com / serezniy
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Роскачество в преддверии Пасхи составило топ лучших кагоров, среди них - вино "Шато Тамань" 2021 года и "Наши Традиции", рассказали РИА Новости в организации.
Так, на первом месте оказалось "Шато Тамань Резерв" (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров") 2021 года урожая. "Это вино имеет насыщенный гранатовый цвет. В аромате чувствуются изюм, инжир, кизил и чернослив. Во вкусе доминирует сладость и присутствуют легкие терпкость и кислотность на фоне тонов конфитюра из малины, ежевики с нотками лимонной цедры", - пояснили в Роскачестве.
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На втором месте - красное десертное крепленое вино "Наши Традиции" (производителя "Коктебель"), также 2021 года. Эксперты описывают это вино как напиток гранатового цвета с ароматом черных засахаренных фруктов, джемовыми нотами вишневого варенья и тонами кондитерских пряностей – имбиря, кардамона и ванили.
Замыкает топ-3 десертное красное "Партенит" (ЗГУ "Крым") 2021 года. В организации отметили, что у данного вина хороший уровень кислотности, а в аромате - черная смородина, кизил, цукаты и засахаренная вишня.
При выборе кагора эксперты Роскачества советуют, в первую очередь, обращать внимание на этикетку: на ней должны быть слова "крепленое" или "ликерное" вино. "А вот слова "фруктовое" или "полусладкое" должны насторожить, так как в этой категории такие вина недопустимы согласно федеральному закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", - подчеркнули там.
«
"Хорошим ориентиром при выборе может стать цена. Технология производства таких вин достаточно сложная и ресурсозатратная, поэтому цена конечного продукта может начинаться от 500 рублей, и это действительно оправдано", - добавили в Роскачестве.
Там также подчеркнули, что наиболее подходящая температура для кагора - 16-18 градусов, а подавать такое вино лучше в конце трапезы в сочетании с традиционными для праздничного стола пасхой с ванильными нотками и куличом с цукатами.
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