https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html
В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов
В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов - РИА Новости, 07.04.2023
В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов
Глава генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу в армию Израиля неназванное число резервистов из подразделений ПВО, а так же пилотов и... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:47
2023-04-07T16:47
2023-04-07T16:49
в мире
израиль
западный берег реки иордан
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Глава генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу в армию Израиля неназванное число резервистов из подразделений ПВО, а так же пилотов и операторов дронов на фоне обостренной ситуации с сектором Газа, сообщает The Times of Israel. Так же по информации издания Халеви распорядился укрепить оборону центрального командования после стрельбы на Западном берегу. Ранее в пятницу две израильтянки были убиты, одна серьезно ранена в ходе атаки на Западном берегу реки Иордан. Неизвестные открыли огонь по израильской машине, ехавшей по шоссе недалеко от поселка Хамра, нападавших разыскивают правоохранители.
https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, сектор газа
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Сектор Газа
В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов
В Израиле призовут на службу резервистов из подразделений ПВО, пилотов и операторов дронов