https://ria.ru/20230407/izrail-1863819619.html

В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов

В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов - РИА Новости, 07.04.2023

В Израиле призовут на службу резервистов подразделений ПВО и пилотов дронов

Глава генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу в армию Израиля неназванное число резервистов из подразделений ПВО, а так же пилотов и... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:47

2023-04-07T16:47

2023-04-07T16:49

в мире

израиль

западный берег реки иордан

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Глава генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу в армию Израиля неназванное число резервистов из подразделений ПВО, а так же пилотов и операторов дронов на фоне обостренной ситуации с сектором Газа, сообщает The Times of Israel. Так же по информации издания Халеви распорядился укрепить оборону центрального командования после стрельбы на Западном берегу. Ранее в пятницу две израильтянки были убиты, одна серьезно ранена в ходе атаки на Западном берегу реки Иордан. Неизвестные открыли огонь по израильской машине, ехавшей по шоссе недалеко от поселка Хамра, нападавших разыскивают правоохранители.

https://ria.ru/20230407/izrail-1863793747.html

израиль

западный берег реки иордан

сектор газа

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, сектор газа