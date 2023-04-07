https://ria.ru/20230407/intellekt-1863630729.html

Мишустин ответил на призывы к ограничению искусственного интеллекта

Мишустин ответил на призывы к ограничению искусственного интеллекта - РИА Новости, 07.04.2023

Мишустин ответил на призывы к ограничению искусственного интеллекта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ), по мнению главы правительства, подобные вопросы... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T01:08

2023-04-07T01:08

2023-04-07T01:08

технологии

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ), по мнению главы правительства, подобные вопросы будут стоять всегда, но технологию нужно использовать на благо людей, без этого технический прогресс будет практически невозможен. "Что касается запрета искусственного интеллекта. Всегда будут стоять такие серьезные философские вопросы - до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект. Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, ну, мы должны просто прислушаться к этому, посмотреть, какого рациональное зерно, ну и постараться не сделать каких-то ошибок. А то, что касается развития, то, что касается использования его на благо людей, в первую очередь, конечно, должно работать, без этого технический прогресс будет практически невозможен", - сказал Мишустин на встрече с депутатами Госдумы. Мишустин в четверг встретился с депутатами, которые во время отчета правительства в Госдуме 23 марта в силу регламента не успели задать свои вопросы.

https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html

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технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика