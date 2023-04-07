https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html

Русские, вон! Германия требует ядерного реванша

Русские, вон! Германия требует ядерного реванша - РИА Новости, 07.04.2023

Русские, вон! Германия требует ядерного реванша

Министр по делам экономики Германии выступил с весьма скандальным заявлением, но мало кто понял истинную подоплеку разворачиваемого сценария. В частности,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:00

2023-04-07T08:00

2023-04-07T13:08

аналитика

россия

германия

евросоюз

олаф шольц

роберт хабек

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Министр по делам экономики Германии выступил с весьма скандальным заявлением, но мало кто понял истинную подоплеку разворачиваемого сценария. В частности, Роберт Хабек во время своего двухдневного визита в Киев сказал, что не понимает, почему до сих пор не ввели санкции против атомного сектора России. После чего добавил, что если страны ЕС, все еще покупающие российское реакторное топливо, не разорвут отношения с Москвой, то санкции нужно ввести уже против них самих.Абсолютная феерия двуличности и манипуляций, нацеленная, как ни странно, не столько против сектора, где Россия занимает неоспоримое первое место, сколько против своих же соседей.Начать нужно с того, что изначально с подобной — совершенно неудивительной — инициативой к высокому немецкому гостю обратилась принимающая украинская сторона. Здесь все понятно и просто. Киев после потери крупнейшей в Европе Запорожской АЭС с ее шестью энергоблоками (с реакторами ВВЭР-1000) использует свою атомную отрасль по принципу скаковой лошади, которую бьют хлыстом до тех пор, пока она не умрет на бегу.Найти текущие данные по процентному соотношению реакторного топлива от российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse на оставшихся украинских АЭС невозможно. Известно лишь, что в 2020 году на шести из тринадцати реакторов ВВЭР-1000 применялись тепловыделяющие сборки (ТВС) родом из США. То есть на семи оставшихся и еще на двух реакторах ВВЭР-440 использовался российский уран.Аналогию с лошадью мы придумали неслучайно.Топливный цикл для современных ТВС составляет не более трех лет, и, хотя соглашение о сотрудничестве с Россией в этой области действует до 2025 года, текущие тенденции намекают, что приблизительно через год-полтора у украинских атомщиков начнутся системные проблемы вплоть до остановок реакторов. Делать что-либо назло русским — народная украинская забава.Весьма вероятно, что тему доныне неприкасаемых российских атомных технологий и особенно поставок топлива сейчас начнут активно педалировать внутри Евросоюза, причем делать это будет именно Берлин. Все дело в огромных деньгах и возможности поставить еврососедей в тотально зависимое положение.Как мы уже упоминали, атомная энергетика, в отличие от российских углеводородов во всех возможных агрегатных состояниях, старательно обходилась Брюсселем и даже Вашингтоном. Дело в том, что конкретно в еврозоне в настоящий момент имеется сто семнадцать действующих атомных реакторов. По данным британского Royal United Services Institute, российские таблетки из обогащенного урана для своих электростанций закупают Словакия, Венгрия, Финляндия, Чехия и Болгария. Еще год назад в этот список также входили Швеция, Германия и Голландия, но, по официальной версии, они полностью свернули импорт. В то же время Финляндия увеличила закупки на 20 процентов, Венгрия на 65, а Словакия и вовсе на 72 процента. Страны заплатили тридцать пять, сто сорок семь и девяносто шесть миллионов долларов соответственно. Всего же за прошлый год Россия на продаже реакторного топлива в ЕС заработала более миллиарда долларов.Данная цифра совершенно ничтожна на фоне сумм, вырученных от продажи электроэнергии, произведенной на базе этого урана. И здесь кроется главное зерно.Берлин, добровольно отказавшийся от поставок дешевого российского газа и нефти, тем самым отправивший собственную экономику и промышленность в затяжной нокдаун, все еще не отказывается от планов закрытия последних трех атомных энергоблоков. Делается это в рамках добровольных обязательств Германии по декарбонизации, при этом за прошедший год энергоносители для рядовых немцев и промышленников подорожали минимум втрое. Команде Олафа Шольца явно не улыбается тонуть в одиночку, и ушлые немецкие политики, судя по всему, придумали идеальный вариант выхода.Главным противником введения профильных санкций выступает Венгрия. Будапешт буквально в прошлом месяце официально заявил, что заблокирует любые подобные инициативы внутри Евросоюза. Параллельно с этим мадьяры ударными темпами готовят площадки под строительство двух энергоблоков на АЭС "Пакш". Реализовывать проект без проведения тендера был приглашен "Росатом" и, по последней информации, уже летом начнутся работы нулевого цикла.Если проект будет завершен, Венгрия станет первой полностью зеленой страной внутри ЕС, что будет звонкой пощечиной натужно зеленеющей Германии, более того — венгры из вечных импортеров электроэнергии станут поставщиками.Но и это лишь второстепенный факт.Главной целью немецких хитрецов является соседняя Франция — самая атомная страна Европы, где трудятся рекордные 56 реакторов. Благодаря этому Париж уже многие десятилетия является нетто-экспортером электричества, зарабатывая громадные деньги и держа соседей в зависимом положении. Не секрет, что французская атомная отрасль сейчас переживает кризисный период. Только в прошлом году из-за выявленных проектных дефектов на ремонт и профилактику выводилось до девяти энергоблоков одновременно. Это привело к веерным отключениям, а Париж впервые за последние полвека начал закупать электроэнергию — в том числе из Германии, которая жгла рекордно дорогой газ из собственных ПХГ. Естественно, мегаватты тоже получались рекордными по цене, что радовало финансистов в Берлине.Если финт с санкциями против России не пройдет, Германия сможет с полным основанием отказаться от вывода собственных реакторов, кивая на венгров и спасая собственную генерацию. Если же Брюссель таки решит выстрелить себе в голову из атомного дробовика, команда Шольца тоже в выгоде.Если с топливного рынка уберут "Росатом", главным и практически единственным поставщиком для большинства европейских АЭС становится компания Urenco. Это международный холдинг, в котором у немцев по невероятной случайности треть акций, а конкретнее — структурная Uranit GmbH принадлежит немецкому энергетическому гиганту RWE.А теперь сводим кусочки мозаики воедино.В Евросоюзе множество действующих реакторов, которым нужно специальное топливо. Его значительную часть раньше поставляла Россия, а теперь покупать его можно будет только у одного поставщика, который в изрядной доле принадлежит Германии. Вариантов не так уж много: либо покупать у Urenco, либо катиться на машине времени в прохладное и темное прошлое. Попутно в тотальную зависимость попадает Франция, которая теперь будет покупать и урановые стержни, и электричество. А если вспомнить, что французская EDF является оператором всех девяти оставшихся в Великобритании атомных энергоблоков, то картина становится совершенно прекрасной.

https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862739710.html

https://ria.ru/20230317/toplivo-1858486141.html

https://ria.ru/20230330/zaes-1861794816.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html

https://ria.ru/20230330/rosatom-1861728872.html

https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html

россия

германия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, германия, евросоюз, олаф шольц, роберт хабек