Болгарские фермеры возобновили акции протеста из-за украинского зерна
Болгарские фермеры возобновили акции протеста из-за дешевого украинского зерна
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Болгарские хлеборобы возобновляют протесты из-за дешевого украинского зерна, которое ввозится в страну без пошлин, сообщает Болгарское национальное радио.
Предыдущие акции протеста состоялись в конце марта. На этот раз блокада пограничных переходов с помощью тяжелой сельскохозяйственной техники будет синхронизирована с румынскими зернопроизводителями.
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"Время начала (акции - ред.) - 10:00 (совпадает с мск - ред.), и наши действия скоординированы с румынскими коллегами, они будут на другой стороне границы", - заявил глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов. Как ожидается, акции протеста в городе Русе и в селе Кардам продлятся четыре часа.
По словам Проданова, в настоящее время на складах находится 3,5 миллиона тонн болгарской пшеницы и 1 миллион тонн болгарского подсолнечника. Производители на севере Болгарии жалуются, что после протестов на прошлой неделе движение фур с украинским зерном стало еще более интенсивным.
"Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран, которые придерживаются того же мнения", - добавил Проданов.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".