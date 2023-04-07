https://ria.ru/20230407/fermery-1863650232.html

Болгарские фермеры возобновили акции протеста из-за украинского зерна

Болгарские фермеры возобновили акции протеста из-за украинского зерна - РИА Новости, 07.04.2023

Болгарские фермеры возобновили акции протеста из-за украинского зерна

Болгарские хлеборобы возобновляют протесты из-за дешевого украинского зерна, которое ввозится в страну без пошлин, сообщает Болгарское национальное радио. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:36

2023-04-07T08:36

2023-04-07T08:36

болгария

брюссель

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Болгарские хлеборобы возобновляют протесты из-за дешевого украинского зерна, которое ввозится в страну без пошлин, сообщает Болгарское национальное радио. Предыдущие акции протеста состоялись в конце марта. На этот раз блокада пограничных переходов с помощью тяжелой сельскохозяйственной техники будет синхронизирована с румынскими зернопроизводителями. По словам Проданова, в настоящее время на складах находится 3,5 миллиона тонн болгарской пшеницы и 1 миллион тонн болгарского подсолнечника. Производители на севере Болгарии жалуются, что после протестов на прошлой неделе движение фур с украинским зерном стало еще более интенсивным. "Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран, которые придерживаются того же мнения", - добавил Проданов. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html

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брюссель

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Варвара Скокшина

болгария, брюссель, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире