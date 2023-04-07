https://ria.ru/20230407/donetsk-1863754189.html

ВСУ целенаправленно обстреляли места скопления людей в Донецке

ВСУ целенаправленно обстреляли места скопления людей в Донецке - РИА Новости, 07.04.2023

ВСУ целенаправленно обстреляли места скопления людей в Донецке

Украинские войска целенаправленно нанесли удар по местам скопления мирных жителей в Донецке, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:52

2023-04-07T13:52

2023-04-07T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно нанесли удар по местам скопления мирных жителей в Донецке, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Среди целей - Крытый рынок, который обстреливают не первый раз. В прошлом году здесь при ударе также погибли гражданские. В результате обстрела в пятницу есть погибшие и раненые. На место прибывают машины скорой помощи и спасатели. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным погиб один человек, шестеро ранены.

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863729963.html

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)