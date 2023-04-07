https://ria.ru/20230407/donetsk-1863742551.html

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погиб человек

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погиб человек - РИА Новости, 07.04.2023

При обстреле Донецка, по предварительным данным, погиб человек

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города, по предварительным данным, погиб один человек, шестеро ранены. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:23

2023-04-07T13:23

2023-04-07T18:46

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города, по предварительным данным, погиб один человек, шестеро ранены."По предварительным данным, в результате обстрела центра нашего города по состоянию на 13 часов 10 минут зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения. Информация уточняется", - написал Кулемзин в телеграм-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка. Кулемзин сообщил, что под обстрелом находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

донецк

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Донецка после обстрела ВСУ Кадры с бульвара Шевченко в Донецке, который обстреляли украинские войска 2023-04-07T13:23 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия