https://ria.ru/20230407/donetsk-1863736904.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди - РИА Новости, 07.04.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом со стороны украинских войск находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, есть... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:08

2023-04-07T13:08

2023-04-07T18:46

специальная военная операция на украине

донецк

киев

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом со стороны украинских войск находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, есть пострадавшие.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка."Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, одно из попаданий пришлось по району Театрального проспекта в центре Донецка.Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части улицы. Кроме того, в городе обнаружены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.По словам Кулемзина, по улице Горького разрушена стена жилого дома.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html

донецк

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, киев, вооруженные силы украины, происшествия