Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 07.04.2023 (обновлено: 18:46 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/donetsk-1863736904.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди - РИА Новости, 07.04.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом со стороны украинских войск находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, есть... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:08
2023-04-07T18:46
специальная военная операция на украине
донецк
киев
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1007a26795c9ddcd6ef309bb25f771aa.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом со стороны украинских войск находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, есть пострадавшие.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка."Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, одно из попаданий пришлось по району Театрального проспекта в центре Донецка.Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части улицы. Кроме того, в городе обнаружены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.По словам Кулемзина, по улице Горького разрушена стена жилого дома.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html
донецк
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34d859b53be21d9c086e95f4f4c117d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали люди

ВСУ обстреливают район крытого рынка в Донецке, бульвары Шевченко и Пушкина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023
Последствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела рынка в Донецке. 7 апреля 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелом со стороны украинских войск находится район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина, есть пострадавшие.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в пятницу днем выпустили пять ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка.
"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

Рынок в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

Куски металла недалеко от рынка в Ворошиловском районе Донецка, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

Последствия обстрела рынка в Донецке

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

Военнослужащий опрашивает женщину, пострадавшую в результате обстрела со стороны ВСУ на рынке в Ворошиловском районе Донецка

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

Сотрудники Следственного комитета России и Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 10

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, одно из попаданий пришлось по району Театрального проспекта в центре Донецка.
Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части улицы. Кроме того, в городе обнаружены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.
По словам Кулемзина, по улице Горького разрушена стена жилого дома.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала