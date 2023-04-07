Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости
Пушилин: в 2014 году жители ДНР положили начало возвращению в Россию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было положено начало "долгожданному возвращению домой, в Россию".
"Дорогие земляки! Поздравляю вас с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики! В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Он поблагодарил жителей ДНР за то, что весной 2014 года был сделан совместный "самый первый, важный и решительный шаг".
"Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть большой страны", - отметил он.
Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной ее провозглашения, пожелав им процветания в составе Российской Федерации.
"Знаменательную дату - девятую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики отмечают сегодня жители братского региона. Именно с дончанами в один голос мы сказали "нет" националистическому перевороту в Киеве, единой крепкой стеной встали на защиту наших прав, свобод, истории и ценностей. Под непрекращающимися обстрелами противника мы вместе, плечом к плечу сражались на фронтах, одерживали первые победы и непреклонно шли к заветной цели - возвращению в Россию", - написал Пасечник.
Он добавил, что обе республики совместными усилиями достигнут освобождения Донецкой Народной Республики и уничтожения украинского национализма. Пасечник также пожелал жителям ДНР стойкости, мужества и благополучия, а "Донецкой Народной Республике - мира и процветания в составе великой страны - Российской Федерации".
30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.