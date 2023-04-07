https://ria.ru/20230407/dnr-1863659136.html

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости - РИА Новости, 07.04.2023

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:40

2023-04-07T09:40

2023-04-07T09:50

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

общество

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было положено начало "долгожданному возвращению домой, в Россию". "Дорогие земляки! Поздравляю вас с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики! В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю", - написал Пушилин в телеграм-канале. Он поблагодарил жителей ДНР за то, что весной 2014 года был сделан совместный "самый первый, важный и решительный шаг". "Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть большой страны", - отметил он. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной ее провозглашения, пожелав им процветания в составе Российской Федерации."Знаменательную дату - девятую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики отмечают сегодня жители братского региона. Именно с дончанами в один голос мы сказали "нет" националистическому перевороту в Киеве, единой крепкой стеной встали на защиту наших прав, свобод, истории и ценностей. Под непрекращающимися обстрелами противника мы вместе, плечом к плечу сражались на фронтах, одерживали первые победы и непреклонно шли к заветной цели - возвращению в Россию", - написал Пасечник.Он добавил, что обе республики совместными усилиями достигнут освобождения Донецкой Народной Республики и уничтожения украинского национализма. Пасечник также пожелал жителям ДНР стойкости, мужества и благополучия, а "Донецкой Народной Республике - мира и процветания в составе великой страны - Российской Федерации".30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20230406/vodovod-1863475266.html

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, денис пушилин, россия, общество