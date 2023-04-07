Рейтинг@Mail.ru
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 07.04.2023 (обновлено: 09:50 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/dnr-1863659136.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости - РИА Новости, 07.04.2023
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:40
2023-04-07T09:50
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было положено начало "долгожданному возвращению домой, в Россию". "Дорогие земляки! Поздравляю вас с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики! В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю", - написал Пушилин в телеграм-канале. Он поблагодарил жителей ДНР за то, что весной 2014 года был сделан совместный "самый первый, важный и решительный шаг". "Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть большой страны", - отметил он. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной ее провозглашения, пожелав им процветания в составе Российской Федерации."Знаменательную дату - девятую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики отмечают сегодня жители братского региона. Именно с дончанами в один голос мы сказали "нет" националистическому перевороту в Киеве, единой крепкой стеной встали на защиту наших прав, свобод, истории и ценностей. Под непрекращающимися обстрелами противника мы вместе, плечом к плечу сражались на фронтах, одерживали первые победы и непреклонно шли к заветной цели - возвращению в Россию", - написал Пасечник.Он добавил, что обе республики совместными усилиями достигнут освобождения Донецкой Народной Республики и уничтожения украинского национализма. Пасечник также пожелал жителям ДНР стойкости, мужества и благополучия, а "Донецкой Народной Республике - мира и процветания в составе великой страны - Российской Федерации".30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20230406/vodovod-1863475266.html
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c7619d26a210f2e89c02c6966b7cb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Общество
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной провозглашения независимости

Пушилин: в 2014 году жители ДНР положили начало возвращению в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики, отметив, что в апреле 2014 года было положено начало "долгожданному возвращению домой, в Россию".
"Дорогие земляки! Поздравляю вас с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики! В апреле 2014 года мы положили начало долгожданному возвращению домой, в Россию. Именно тогда мы ощутили всю мощь и непоколебимость нашего русского единства, мы поверили в себя и твердо обозначили свою волю", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Он поблагодарил жителей ДНР за то, что весной 2014 года был сделан совместный "самый первый, важный и решительный шаг".
"Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть большой страны", - отметил он.
Первая из насосных станций водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс для забора воды из реки Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Пушилин заявил, что водовод из Дона станет спасением для ДНР
6 апреля, 14:16
Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник также поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной ее провозглашения, пожелав им процветания в составе Российской Федерации.
"Знаменательную дату - девятую годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики отмечают сегодня жители братского региона. Именно с дончанами в один голос мы сказали "нет" националистическому перевороту в Киеве, единой крепкой стеной встали на защиту наших прав, свобод, истории и ценностей. Под непрекращающимися обстрелами противника мы вместе, плечом к плечу сражались на фронтах, одерживали первые победы и непреклонно шли к заветной цели - возвращению в Россию", - написал Пасечник.
Он добавил, что обе республики совместными усилиями достигнут освобождения Донецкой Народной Республики и уничтожения украинского национализма. Пасечник также пожелал жителям ДНР стойкости, мужества и благополучия, а "Донецкой Народной Республике - мира и процветания в составе великой страны - Российской Федерации".
30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на Всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Последнее пророчество Жириновского, после которого у России нет выбора
6 апреля, 17:39
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала