https://ria.ru/20230407/delfinenok-1863651547.html

В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб дельфиненок

В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб дельфиненок - РИА Новости, 07.04.2023

В Приморском океанариуме во Владивостоке погиб дельфиненок

Детеныш тихоокеанской афалины умер в Приморском океанариуме во Владивостоке, причина гибели выясняется, проводится экспертиза, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:48

2023-04-07T08:48

2023-04-07T08:48

происшествия

владивосток

приморский океанариум

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Детеныш тихоокеанской афалины умер в Приморском океанариуме во Владивостоке, причина гибели выясняется, проводится экспертиза, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в Приморском океанариуме умер дельфиненок, подробности не сообщались. "К глубокому сожалению, мы потеряли малыша тихоокеанской афалины. Сильно переживаем и скорбим о потере. В Приморском океанариуме, одном из немногих океанариумов в мире, удалось получить потомство этого вида морских млекопитающих, но, к сожалению, не удалось провести детеныша через критические точки... (Он) был рожден и дожил в нашем океанариуме до восьми месяцев", - сообщил собеседник агентства, добавив, что дельфиненок умер во вторник, причины выясняются, проводится экспертиза. По его словам, "в мировой практике размножение морских млекопитающих изучено слабо как в природе, так и в условиях содержания в искусственной среде". "Существуют критические точки, которые по мере роста необходимо пройти малышу от 0 до 12 месяцев. Не все рожденные в океанариумах детеныши доживают до одного года", - сказал собеседник агентства. В марте Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщала, что Приморский океанариум во Владивостоке, где в прошлом году за короткий период умерли или заболели несколько животных, после вмешательства прокуратуры устранил многочисленные нарушения, но наказаны пять должностных лиц учреждения. Летом 2022 года в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью. В самом океанариуме РИА Новости тогда опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами. В конце августа дельфинарий закрыли на неопределенный срок. В октябре было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников океанариума. Амурская природоохранная прокуратура сообщала, что сотрудники учреждения не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, "не обеспечивали хранение кормовой рыбной продукции", а строительные отходы находились вне специально установленных мест. В ноябре в учреждении в течение нескольких дней умерли первая родившаяся в неволе акула-зебра и четыре ската. В декабре в учреждении рассказали РИА Новости о смене директора океанариума. Новым руководителем стала бывшая замглавы Ольга Шевченко. Эту перемену назвали первым шагом на пути полной замены руководства. Первого марта закрытый дельфинарий возобновил работу. В начале марта природоохранная прокуратура сообщила, что после вмешательства ведомства океанариум устранил многочисленные нарушения, но наказаны пять должностных лиц учреждения. Дополнительные работы в океанариуме выполнены более чем на 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html

https://ria.ru/20230328/lev-1861306890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток, приморский океанариум, приморский край