На вулкане Безымянный произошел четвертый за день выброс пепла

На вулкане Безымянный на Камчатке произошел еще один выброс пепла высотой 12 километров
Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".
По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.
Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".
По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.
Самый высокий вулкан в стране — Эльбрус (5642 метра). "Будет ли он извергаться, мы не знаем. Недостаточно информации", — отмечает Самойленко. И приводит в пример автостоянку: просто по виду машины сложно определить, какая скоро поедет, пока мотор не заведен. "Вулкан устроен не так сложно, как автомобиль, но понять его намерения непросто, — объясняет эксперт. — За 100 лет он может вообще никак себя не проявить".
Самый высокий вулкан в стране — Эльбрус (5642 метра). "Будет ли он извергаться, мы не знаем. Недостаточно информации", — отмечает Самойленко. И приводит в пример автостоянку: просто по виду машины сложно определить, какая скоро поедет, пока мотор не заведен. "Вулкан устроен не так сложно, как автомобиль, но понять его намерения непросто, — объясняет эксперт. — За 100 лет он может вообще никак себя не проявить".
Еще один гигант России — Шивелуч на Камчатке. Тут можно сказать с уверенностью: извергаться будет.
"Он не такой высокий, как Ключевской, но огромный по объему, — рассказывает Самойленко. — И производит громкие крупные взрывы. Один мы ждем в этом году, так как вырос большой лавовый купол".
Шивелуч — из тех вулканов, чей выброс может достичь тропосферы. Возле этой опасной горы населенных пунктов не очень много.
Еще один гигант России — Шивелуч на Камчатке. Тут можно сказать с уверенностью: извергаться будет.
"Он не такой высокий, как Ключевской, но огромный по объему, — рассказывает Самойленко. — И производит громкие крупные взрывы. Один мы ждем в этом году, так как вырос большой лавовый купол".
Шивелуч — из тех вулканов, чей выброс может достичь тропосферы. Возле этой опасной горы населенных пунктов не очень много.
"Вулканический массив Толбачик — это гавайский тип. Обычно у нас поднимается в воздух пепел, а тут красная лава бежит рекой", — говорит ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ярослав Муравьев. Можно постоять, погреться. Но эксперт предупреждает: любые восхождения на действующие вулканы очень опасны.
"Вулканический массив Толбачик — это гавайский тип. Обычно у нас поднимается в воздух пепел, а тут красная лава бежит рекой", — говорит ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ярослав Муравьев. Можно постоять, погреться. Но эксперт предупреждает: любые восхождения на действующие вулканы очень опасны.
В мае 2021-го в Конго лава неожиданно хлынула со склонов Ньирагонго. "Это вулкан высотой в три километра, а в его кратере — постоянно действующее горячее озеро, — поясняет Сергей Самойленко. — Лава там кипит, бурлит. Иногда сквозь трещины может хлынуть вниз. Представьте трехкилометровую башню, которую прорвало".
Раскаленная субстанция стекала со склонов со скоростью около 60 километров в час. И практически заасфальтировала 250 домов.
Предсказать катастрофу не смогли: из-за нехватки специалистов и отсутствия мониторинга.
В мае 2021-го в Конго лава неожиданно хлынула со склонов Ньирагонго. "Это вулкан высотой в три километра, а в его кратере — постоянно действующее горячее озеро, — поясняет Сергей Самойленко. — Лава там кипит, бурлит. Иногда сквозь трещины может хлынуть вниз. Представьте трехкилометровую башню, которую прорвало".
Раскаленная субстанция стекала со склонов со скоростью около 60 километров в час. И практически заасфальтировала 250 домов.
Предсказать катастрофу не смогли: из-за нехватки специалистов и отсутствия мониторинга.
В разгар пандемии, 9 апреля 2021 года, случилось извержение Суфриера на карибском острове Сент-Винсент. Столб пепла поднялся на высоту семь километров. "Этот инцидент почти не освещали СМИ, хотя взрыв был грандиозным", — отмечает Самойленко.
Событие удалось предсказать, и за три недели власти начали эвакуировать людей — 30 тысяч человек покинули остров. "А это 2021-й, пандемия. Пришлось небольшими группами расселять по соседним островным государствам", — рассказывает Самойленко. По его словам, к 8 апреля на острове остались только военные. Потом рвануло так, что пепел из Карибского бассейна зафиксировали в Индии.
В разгар пандемии, 9 апреля 2021 года, случилось извержение Суфриера на карибском острове Сент-Винсент. Столб пепла поднялся на высоту семь километров. "Этот инцидент почти не освещали СМИ, хотя взрыв был грандиозным", — отмечает Самойленко.
Событие удалось предсказать, и за три недели власти начали эвакуировать людей — 30 тысяч человек покинули остров. "А это 2021-й, пандемия. Пришлось небольшими группами расселять по соседним островным государствам", — рассказывает Самойленко. По его словам, к 8 апреля на острове остались только военные. Потом рвануло так, что пепел из Карибского бассейна зафиксировали в Индии.
Эксперты уточняют: предсказывать извержения вулканов проще, чем землетрясения. Главное — мониторить состояние горы. Но еще в прошлом веке таких возможностей не было.
Так, в 1985-м в Колумбии потоки лавы вулкана Невадо-дель-Руис смыли город Армеро и унесли более 20 тысяч жизней, вспоминает Ярослав Муравьев.
Автор книги "Супервулканы: неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях вселенной" Робин Джордж Эндрюс отмечает: за последние 500 лет напрямую или косвенно из-за извержений погибло больше 278 тысяч человек.
Эксперты уточняют: предсказывать извержения вулканов проще, чем землетрясения. Главное — мониторить состояние горы. Но еще в прошлом веке таких возможностей не было.
Так, в 1985-м в Колумбии потоки лавы вулкана Невадо-дель-Руис смыли город Армеро и унесли более 20 тысяч жизней, вспоминает Ярослав Муравьев.
Автор книги "Супервулканы: неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях вселенной" Робин Джордж Эндрюс отмечает: за последние 500 лет напрямую или косвенно из-за извержений погибло больше 278 тысяч человек.
Крупнейшее за сотни лет извержение произошло совсем недавно — в январе 2022-го взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга. "Никто не пострадал, все предсказали, а острова рядом — малонаселенные, — говорит Сергей Самойленко. — Но грохот был огромный, туча колоссальная".
По его словам, события такого масштаба дают ученым много подсказок о причинах климатических изменений. "Вулкан выбросил огромное количество серы и воды в те слои атмосферы, где ей не место. Мы ждем, как это глобально повлияет на температуру".
Крупнейшее за сотни лет извержение произошло совсем недавно — в январе 2022-го взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга. "Никто не пострадал, все предсказали, а острова рядом — малонаселенные, — говорит Сергей Самойленко. — Но грохот был огромный, туча колоссальная".
По его словам, события такого масштаба дают ученым много подсказок о причинах климатических изменений. "Вулкан выбросил огромное количество серы и воды в те слои атмосферы, где ей не место. Мы ждем, как это глобально повлияет на температуру".
Эксперт обращает внимание на удивительный факт: звук этого извержения был слышен за три тысячи километров. Он обогнул планету четыре раза. Волну удалось зафиксировать даже любителям-метеорологам в Москве.
Эксперт обращает внимание на удивительный факт: звук этого извержения был слышен за три тысячи километров. Он обогнул планету четыре раза. Волну удалось зафиксировать даже любителям-метеорологам в Москве.
Отправиться в путешествие к вулканам можно, и это даже не очень дорого. Стоимость программ, например, на Камчатке — от 50 тысяч рублей (без авиаперелета). Спящий Эльбрус еще доступнее — и для горнолыжников, и для альпинистов, и для обычных туристов.
Если речь идет о серьезном походе с элементами экстрима, главное — выбрать правильного гида и рассчитать свои силы. Даже спящие огнедышащие горы опасны — что уж говорить об активных.
Отправиться в путешествие к вулканам можно, и это даже не очень дорого. Стоимость программ, например, на Камчатке — от 50 тысяч рублей (без авиаперелета). Спящий Эльбрус еще доступнее — и для горнолыжников, и для альпинистов, и для обычных туристов.
Если речь идет о серьезном походе с элементами экстрима, главное — выбрать правильного гида и рассчитать свои силы. Даже спящие огнедышащие горы опасны — что уж говорить об активных.
Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".
По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.
Самый высокий вулкан в стране — Эльбрус (5642 метра). "Будет ли он извергаться, мы не знаем. Недостаточно информации", — отмечает Самойленко. И приводит в пример автостоянку: просто по виду машины сложно определить, какая скоро поедет, пока мотор не заведен. "Вулкан устроен не так сложно, как автомобиль, но понять его намерения непросто, — объясняет эксперт. — За 100 лет он может вообще никак себя не проявить".
Еще один гигант России — Шивелуч на Камчатке. Тут можно сказать с уверенностью: извергаться будет.
"Он не такой высокий, как Ключевской, но огромный по объему, — рассказывает Самойленко. — И производит громкие крупные взрывы. Один мы ждем в этом году, так как вырос большой лавовый купол".
Шивелуч — из тех вулканов, чей выброс может достичь тропосферы. Возле этой опасной горы населенных пунктов не очень много.
"Вулканический массив Толбачик — это гавайский тип. Обычно у нас поднимается в воздух пепел, а тут красная лава бежит рекой", — говорит ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ярослав Муравьев. Можно постоять, погреться. Но эксперт предупреждает: любые восхождения на действующие вулканы очень опасны.
В мае 2021-го в Конго лава неожиданно хлынула со склонов Ньирагонго. "Это вулкан высотой в три километра, а в его кратере — постоянно действующее горячее озеро, — поясняет Сергей Самойленко. — Лава там кипит, бурлит. Иногда сквозь трещины может хлынуть вниз. Представьте трехкилометровую башню, которую прорвало".
Раскаленная субстанция стекала со склонов со скоростью около 60 километров в час. И практически заасфальтировала 250 домов.
Предсказать катастрофу не смогли: из-за нехватки специалистов и отсутствия мониторинга.
В разгар пандемии, 9 апреля 2021 года, случилось извержение Суфриера на карибском острове Сент-Винсент. Столб пепла поднялся на высоту семь километров. "Этот инцидент почти не освещали СМИ, хотя взрыв был грандиозным", — отмечает Самойленко.
Событие удалось предсказать, и за три недели власти начали эвакуировать людей — 30 тысяч человек покинули остров. "А это 2021-й, пандемия. Пришлось небольшими группами расселять по соседним островным государствам", — рассказывает Самойленко. По его словам, к 8 апреля на острове остались только военные. Потом рвануло так, что пепел из Карибского бассейна зафиксировали в Индии.
Эксперты уточняют: предсказывать извержения вулканов проще, чем землетрясения. Главное — мониторить состояние горы. Но еще в прошлом веке таких возможностей не было.
Так, в 1985-м в Колумбии потоки лавы вулкана Невадо-дель-Руис смыли город Армеро и унесли более 20 тысяч жизней, вспоминает Ярослав Муравьев.
Автор книги "Супервулканы: неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях вселенной" Робин Джордж Эндрюс отмечает: за последние 500 лет напрямую или косвенно из-за извержений погибло больше 278 тысяч человек.
Крупнейшее за сотни лет извержение произошло совсем недавно — в январе 2022-го взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга. "Никто не пострадал, все предсказали, а острова рядом — малонаселенные, — говорит Сергей Самойленко. — Но грохот был огромный, туча колоссальная".
По его словам, события такого масштаба дают ученым много подсказок о причинах климатических изменений. "Вулкан выбросил огромное количество серы и воды в те слои атмосферы, где ей не место. Мы ждем, как это глобально повлияет на температуру".
Эксперт обращает внимание на удивительный факт: звук этого извержения был слышен за три тысячи километров. Он обогнул планету четыре раза. Волну удалось зафиксировать даже любителям-метеорологам в Москве.
Отправиться в путешествие к вулканам можно, и это даже не очень дорого. Стоимость программ, например, на Камчатке — от 50 тысяч рублей (без авиаперелета). Спящий Эльбрус еще доступнее — и для горнолыжников, и для альпинистов, и для обычных туристов.
Если речь идет о серьезном походе с элементами экстрима, главное — выбрать правильного гида и рассчитать свои силы. Даже спящие огнедышащие горы опасны — что уж говорить об активных.