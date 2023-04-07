https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

Берлускони заверил, что справится с болезнью

Берлускони заверил, что справится с болезнью - РИА Новости, 07.04.2023

Берлускони заверил, что справится с болезнью

Госпитализированный в среду бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что справится со сложностями "и на этот раз", связавшись по телефону с... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:57

2023-04-07T10:57

2023-04-07T11:31

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италия

сильвио берлускони

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РИМ, 7 апр - РИА Новости. Госпитализированный в среду бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что справится со сложностями "и на этот раз", связавшись по телефону с главным редактором своей газеты Il Giornale Аугусто Минцолини, который передал содержание беседы на первой полосе пятничного выпуска. "Это тяжело, но я справлюсь и на этот раз", - сказал 86-летний политик. "Мне удавалось даже в более трудных... ситуациях подниматься наверх", - добавил Берлускони, предложив журналисту встретиться сразу после выписки. Лечащий врач политика Альберто Дзангрилло ранее заявил, что его пациент находится в палате интенсивной терапии из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Согласно сообщению агентства Adnkronos, диагноз "лейкоз" был поставлен Берлускони около двух лет назад, а несколько недель назад заболевание обострилось. Вице-президент партии Берлускони "Вперед, Италия", министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявил в четверг, что Берлускони находится на телефонной связи с соратниками по партии.Ранее в четверг газета Corriere della Sera написала, что Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации. Его состояние остается стабильным. По словам видевшихся с политиком, он находится в хорошем настроении и хорошо реагирует на лечение, отмечает издание. Его легочную инфекцию врачи лечат антибиотиками. В пятницу итальянские СМИ сообщили, что лидер партии "Вперед, Италия" провел вторую ночь в миланской больнице San Raffaele спокойно. В клинике его навещают члены семьи, а в палате с ним постоянно находится его спутница Марта Кашина.В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему была сделана операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. Тогда Дзангрилло сообщил, что экс-премьер "рисковал умереть". В 2019 году Берлускони был госпитализирован в связи с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года политик перенес коронавирус и двустороннюю пневмонию. В январе 2022 года он попал в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей.

https://ria.ru/20230328/berluskoni-1861388872.html

https://ria.ru/20221227/berluskoni-1841596955.html

https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html

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Кирилл Волков

в мире, италия, сильвио берлускони