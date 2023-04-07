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Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
15:26 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/baykal-1863761322.html
Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году
Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году - РИА Новости, 07.04.2023
Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году
Министерство природных ресурсов и экологии России в этом году впервые запустит круизный тур по озеру Байкал, заявила в пятницу директор департамента госполитики РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:26
2023-04-07T15:26
туризм
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туристы
байкал
улан-удэ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России в этом году впервые запустит круизный тур по озеру Байкал, заявила в пятницу директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова. "У нас замечательный, прекрасный проект будет реализовываться в этом году. Это первый круизный тур по озеру Байкал совместно с Росгидрометом и нашей особо охраняемой природной территорией (имеется в виду департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ - ред.)", –сказала Маканова, выступая на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа".Мероприятие проходит в Улан-Удэ в рамках выездного заседания Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В круглом столе принимают участие председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, глава республики Алексей Цыденов, представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Байкал, Улан-Удэ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году

Минприроды России в этом году запустит первый круизный тур по Байкалу

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России в этом году впервые запустит круизный тур по озеру Байкал, заявила в пятницу директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.
"У нас замечательный, прекрасный проект будет реализовываться в этом году. Это первый круизный тур по озеру Байкал совместно с Росгидрометом и нашей особо охраняемой природной территорией (имеется в виду департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ - ред.)", –сказала Маканова, выступая на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа".
Мероприятие проходит в Улан-Удэ в рамках выездного заседания Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В круглом столе принимают участие председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, глава республики Алексей Цыденов, представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.
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