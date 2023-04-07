https://ria.ru/20230407/baykal-1863761322.html

Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году

Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году - РИА Новости, 07.04.2023

Первый круизный тур Минприроды по Байкалу состоится в этом году

Министерство природных ресурсов и экологии России в этом году впервые запустит круизный тур по озеру Байкал, заявила в пятницу директор департамента госполитики РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:26

2023-04-07T15:26

2023-04-07T15:26

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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УЛАН-УДЭ, 7 апр – РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России в этом году впервые запустит круизный тур по озеру Байкал, заявила в пятницу директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова. "У нас замечательный, прекрасный проект будет реализовываться в этом году. Это первый круизный тур по озеру Байкал совместно с Росгидрометом и нашей особо охраняемой природной территорией (имеется в виду департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ - ред.)", –сказала Маканова, выступая на круглом столе "Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа".Мероприятие проходит в Улан-Удэ в рамках выездного заседания Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В круглом столе принимают участие председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, глава республики Алексей Цыденов, представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.

https://ria.ru/20230401/baykal-1861857498.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, байкал, улан-удэ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)