https://ria.ru/20230407/arest-1863834525.html
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия - РИА Новости, 07.04.2023
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия
Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:30
2023-04-07T17:30
2023-04-07T17:30
россия
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Собчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, сроком по 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы. Заседание проходило в закрытом режиме, фабула обвинения не сообщается. По ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии. По данным местных СМИ, Собчук является водителем служебного автомобиля автопарка администрации Петербурга и, как утверждается, с приспущенными трусами приглашал к себе в машину девочку. Как добавили в пресс-службе судов, Собчуку предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
https://ria.ru/20230317/domogatelstva-1858582029.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия в адрес ребенка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе
судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Собчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ
, сроком по 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Заседание проходило в закрытом режиме, фабула обвинения не сообщается. По ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии.
По данным местных СМИ, Собчук является водителем служебного автомобиля автопарка администрации Петербурга и, как утверждается, с приспущенными трусами приглашал к себе в машину девочку.
Как добавили в пресс-службе судов, Собчуку предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
Хореографу вынесли приговор за домогательства к подростку