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Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия - РИА Новости, 07.04.2023
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17:30 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/arest-1863834525.html
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия - РИА Новости, 07.04.2023
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия
Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:30
2023-04-07T17:30
россия
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Собчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, сроком по 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы. Заседание проходило в закрытом режиме, фабула обвинения не сообщается. По ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии. По данным местных СМИ, Собчук является водителем служебного автомобиля автопарка администрации Петербурга и, как утверждается, с приспущенными трусами приглашал к себе в машину девочку. Как добавили в пресс-службе судов, Собчуку предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
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россия, происшествия, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург
Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия

Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия в адрес ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Собчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, сроком по 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Заседание проходило в закрытом режиме, фабула обвинения не сообщается. По ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии.
По данным местных СМИ, Собчук является водителем служебного автомобиля автопарка администрации Петербурга и, как утверждается, с приспущенными трусами приглашал к себе в машину девочку.
Как добавили в пресс-службе судов, Собчуку предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
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