https://ria.ru/20230407/arest-1863834525.html

Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия

Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия - РИА Новости, 07.04.2023

Водителя из администрации Петербурга арестовали за развратные действия

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:30

2023-04-07T17:30

2023-04-07T17:30

россия

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя из автопарка администрации города по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Собчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, сроком по 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы. Заседание проходило в закрытом режиме, фабула обвинения не сообщается. По ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) фигуранту грозит от 3 до 8 лет колонии. По данным местных СМИ, Собчук является водителем служебного автомобиля автопарка администрации Петербурга и, как утверждается, с приспущенными трусами приглашал к себе в машину девочку. Как добавили в пресс-службе судов, Собчуку предъявлено обвинение, вину он признал полностью.

https://ria.ru/20230317/domogatelstva-1858582029.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург