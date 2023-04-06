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В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных - РИА Новости, 06.04.2023
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06:07 06.04.2023 (обновлено: 09:54 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/zoopark-1863366009.html
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных - РИА Новости, 06.04.2023
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных
Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:07
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светлана акулова
московский зоопарк
общество
россия
москва
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "В зоопарке появятся несколько новых видов, среди которых, например, муравьед", — рассказала Акулова.Она отметила, что уже в этом сезоне у зоопарка получится удивить посетителей.
https://ria.ru/20230406/dikson-1863360253.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия, москва
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Россия, Москва
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных

В Московском зоопарке в этом сезоне появятся несколько новых видов, в том числе муравьед

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаМуравьед в Московском зоопарке
Муравьед в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Муравьед в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"В зоопарке появятся несколько новых видов, среди которых, например, муравьед", — рассказала Акулова.
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Она отметила, что уже в этом сезоне у зоопарка получится удивить посетителей.
 
Светлана АкуловаМосковский зоопаркОбществоРоссияМосква
 
 
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