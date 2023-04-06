https://ria.ru/20230406/zoopark-1863366009.html

В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных

В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных - РИА Новости, 06.04.2023

В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных

Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T06:07

2023-04-06T06:07

2023-04-06T09:54

светлана акулова

московский зоопарк

общество

россия

москва

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Несколько новых видов животных появятся в Московском зоопарке в этом сезоне, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "В зоопарке появятся несколько новых видов, среди которых, например, муравьед", — рассказала Акулова.Она отметила, что уже в этом сезоне у зоопарка получится удивить посетителей.

https://ria.ru/20230406/dikson-1863360253.html

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светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия, москва