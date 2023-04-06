https://ria.ru/20230406/akulova-1863204861.html

Светлана Акулова: зоопарк Москвы настроит обмен животными с Азией и Африкой

Светлана Акулова: зоопарк Москвы настроит обмен животными с Азией и Африкой - РИА Новости, 06.04.2023

Светлана Акулова: зоопарк Москвы настроит обмен животными с Азией и Африкой

О том, какие новые обитатели появятся в Московском зоопарке, с какими странами он будет настраивать обмен животными, а также о самочувствии спасенного медведя... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:00

2023-04-06T12:00

2023-04-06T16:57

интервью

москва

россия

московский зоопарк

светлана акулова

азия

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О том, какие новые обитатели появятся в Московском зоопарке, с какими странами он будет настраивать обмен животными, а также о самочувствии спасенного медведя Диксона и о том, как обстоят дела с рождаемостью в зоосаде, в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Беседовала Мария Зыбина.– Прошлый год ознаменовался новыми вызовами и, в первую очередь, экономическими. Повлияла ли экономическая ситуация на Московский зоопарк, и планируется ли в связи с этим повысить стоимость входного билета? Или наоборот ввести новые льготы?– На сегодняшний день мы можем сказать только одно: нам удалось сохранить все льготы благодаря содействию правительства города Москвы и департамента культуры города Москвы. Более 60% наших посетителей, а это более 1,8 миллиона человек, – льготные категории. Бесплатно посетить зоопарк могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, военнослужащие и курсанты военных училищ. Мы – единственный зоопарк, который имеет такое большое количество льгот.– Также в связи с экономической ситуацией, планируете ли приостановить какие-то проекты развития и обновления зоопарка? Если нет, то какие проекты ожидаются в ближайшие годы? Может планируется обновить еще какие-то павильоны или создать новые? Какие павильоны первые в очереди на обновление?– У нас есть долгосрочная Концепция развития зоопарка и всех наших филиалов. Она разработана до 2029 года. Несмотря на непростую ситуацию, при поддержке руководства города и департамента культуры города Москвы мы планомерно выполняем поставленные задачи, в том числе по благоустройству территорий и обновлению вольеров. Для сокращения ярко выраженной сезонности посещений осуществляется модернизация экспозиционных площадей в современные всесезонные комплексы, чтобы посещение зоопарка не было подвержено влиянию климатических условий.Мы модернизируем вольеры, делая их многофункциональными и безопасными – как для животных, так и для посетителей. С одной стороны, мы предоставляем нашим гостям больше возможностей понаблюдать за животными, для этого вместо решеток устанавливаем в вольерах стекла, визуально создавая тем самым безбарьерную среду: человек может находиться практически нос к носу к нашему питомцу и рассматривать его в непосредственной близости. А с другой стороны, у животных теперь есть множество вариантов скрыться от глаз посетителей. Возьмем, например, обновленный павильон "Кошачий ряд", который мы открыли после реконструкции в прошлом году. У его обитателей – рысей, дальневосточного леопарда и пумы – есть убежища, внутренние помещения, в которых они могут при желании спрятаться. Внутри вольеров множество разных ярусов и полок, на которые животные взбираются и наблюдают оттуда за посетителями и соседними обитателями зоопарка. С верхних уровней открывается хороший обзор, что для кошачьих очень важно. Также в вольерах предусмотрены окошки для наблюдений: животные активно реагируют на мелькающие там лица и даже "охотятся" на них. Таким образом, жизнь наших питомцев становится еще более интересной. Все это направлено на создание комфортных и максимально естественных условий для их жизни.Поскольку 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в этом сезоне мы уделим особенное внимание просветительским проектам. На территории зоопарка будут реализованы выставки, просветительские МАФы (малые архитектурные формы) и стенды.– В прошлом году Московский зоопарк запустил акцию помощи зоопаркам Донбасса. Какие уже достигнуты результаты? Со сколькими зоопарками удалось наладить связь? За какой помощью чаще всего обращаются?– Акция помощи #МЫВМЕСТЕ, организованная Фондом национальной природы совместно с Московским зоопарком, Союзом зоопарков и аквариумов России и Общероссийским народным фронтом, стартовала 7 апреля 2022 года. Уже через два дня мы отправили первую партию гуманитарного груза в зоопарк "Придорожное" в ДНР. Там были комбикорма, сухое молоко и ветеринарные препараты. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с зооуголком "Лебединое озеро" в Докучаевске. Наши ветеринары ездили туда, осматривали их питомцев. Договорились и об обмене животными. Мы отправили к ним самца степного орла из нашего Центра воспроизводства редких видов животных для соединения с самкой и получения потомства. В августе 2022 года мы также отправляли гуманитарную помощь в "Детский театр зоолога" в Херсоне. Мы доставили коллегам кукурузу, пшеницу, рожь, комбикорма, игрушки, террариумы и другие важные для развития зоопарка материалы. Мы помогли зоопаркам Бердянска, Горловки, Мариуполя, а также КСК "Велес", КСК "Декурион", зооприюту "Кот и Пес", зооуголку Луганска, зоопарку завода "Стирол".Зоопарковское сообщество очень тесное – мы постоянно на связи с нашими коллегами, переживаем с ними текущие проблемы, боль и тревогу за подопечных. Мы знаем, что нужно делать, и какая помощь требуется каждому конкретному зоопарку, аквариуму или зооуголку.Сбором средств для помощи зоопаркам Донбасса занимается Фонд национальной природы. На сегодняшний день на счет фонда поступило 4 609 800 рублей, почти все мы потратили на приобретение кормов для животных, средств по уходу за животными, техники и инструментов для строительства вольеров и благоустройства территорий, а также на транспортные расходы. В числе прочего мы передавали коллегам трициклы, аккумуляторы, краску, краны, машинки для стрижки овец. В общей сложности мы отправили 21 партию груза общим весом 55 тонн, из которых 33 тонны кормов и фуражных культур, 18,2 тонны стройматериалов и 3,8 тонны средств по уходу за животными, дезинфицирующих средств и витаминов.Мы помогаем всем, кто к нам обращается, и не собираемся останавливаться. Акция продолжается, ведь в помощи нуждаются еще многие зоопарки и зооуголки. Сейчас, например, мы открыли новое направление в фонде и собираем на помощь зоопаркам Запорожья. И, конечно, призываем присоединиться к нам всех неравнодушных.– Планируется ли привезти новых животных в Московский зоопарк? Если да, то что это будут за виды? Есть ли очень редкие и экзотические? И откуда они приедут?– В связи с тем, что европейские зоопарки перестали с нами сотрудничать, все запланированные обмены животными на данный момент остановились. Сейчас мы вынуждены переориентироваться на страны Азии, Африки, Южной Америки и, соответственно, будем разрабатывать все поступления животных заново. И тем не менее, в этом сезоне у нас все же получится удивить посетителей: в зоопарке появятся несколько новых видов, среди которых, например, муравьед.– А готовите ли каких-то животных для переезда в другие регионы, с кем уже есть договоренности и по каким животным? И отслеживаете ли вы судьбу уже отправленных животных, как они поживают?– В рамках ЕАРАЗА (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов – ред.) мы продолжаем работу по реализации природоохранных программ, включающих в том числе передачу животных, и поддерживаем тесный контакт с зоопарками-членами ассоциации.Мы постоянно на связи с коллегами из регионов, всегда интересуемся и следим за судьбой своих бывших подопечных. В числе последних переездов – горилла Бен, который сейчас живет в Казанском зооботсаде, и медведица Хатанга, поселившаяся в Екатеринбургском зоопарке. Все отправленные животные находятся в надежных руках, под заботливым присмотром наших коллег, которые знают свое дело, и которым мы доверяем.При условии, если мы отдаем животных на временное содержание, то принимающий зоопарк должен ежегодно отчитываться нам об их состоянии. Это прописывается в договорах временного содержания.– Специалисты Московского зоопарка периодически помогают животным со всей страны, например, в конце прошлого года зоопарк приютил трех спасенных гималайских медведей. Как у них дела? И есть ли какой-то предел у заполняемости зоопарка? Нет ли риска того, что каким-то животным уже не хватит места? И как тогда будете решать эту проблему?– Гималайские медведи Вася, Фаня и Бабуля прибыли в Московский зоопарк в истощенном состоянии: к примеру, Бабуля весила около 70 килограммов, что очень мало для гималайского медведя ее возраста. Это говорит, в частности, о крайне недостаточном кормлении в период активного роста. Животные содержались у частных лиц в маленьких клетках и, как мы предполагаем, из-за плохих условий жизни никогда не ложились в спячку. Оказавшись в наших вольерах, медведи первое время даже не понимали, как ходить. Но нас радует, что они быстро отошли от стресса и освоились на своих новых просторных территориях. Теперь наша задача – откормить медведей, чтобы уже к следующей зиме они смогли набрать необходимую массу и ресурсы для спячки. Мы окружаем животных заботой и предлагаем им разнообразный рацион: огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыкву, апельсины, виноград, а также мясо птицы и рыбу.Однако далеко не всех спасенных животных мы размещаем у нас, некоторые отправляются жить в филиалы Московского зоопарка – в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, где еще много неосвоенных гектаров территории. Мы также распределяем животных по зоопаркам, входящим в СОЗАР и ЕАРАЗА, совместно со специалистами ассоциаций решаем, какой зоопарк готов принять животное: где на данный момент есть свободные вольеры и сотрудники, имеющие опыт содержания конкретного вида.– Многих волнует состояние спасенного медведя Диксона. Как ему живется в зоопарке? Как он реагирует на присутствие людей рядом? Не пугает ли его, что люди могут подсматривать за ним в его вольере?– Несмотря на свое состояние, Диксон активно занимается на тренингах, с большой готовностью идет на контакт с зоологами и выполняет задания, с большим интересом изучает свой уличный вольер. Он очень контактный и общительный медведь. Видно, что он хочет жить, и ему многое интересно. Он привык к специалистам, которые за ним ухаживают, узнает их и всегда ждет.Вольер Диксона завешан специальным баннером, чтобы исключить потенциальные факторы стресса, и чтобы люди не смогли ненароком напугать его. В то же время на баннере есть специальные окошки, через которые посетители могут ненавязчиво наблюдать за Диксоном. Люди его не пугают – он ими даже интересуется.Также сотрудники стали устраивать Диксону рыбалку: запускают в его бассейн живую форель, которую медведь ловко ловит и мгновенно съедает. Кстати, аппетит у него тоже отменный.– Намечается ли какая-то положительная динамика в его здоровье? Есть ли шансы, что он снова сможет полноценно ходить?– Поскольку ситуация с Диксоном уникальная в своем роде, и никому в мире еще не приходилось заниматься реабилитацией крупного хищника с парализованными конечностями, к любым прогнозам наши специалисты относятся очень осторожно. Согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов недавно в работе с Диксоном мы стали использовать вибромассажер и миостимулятор: Диксону необходимо проводить вибромассаж задних конечностей в качестве профилактики застоя молочной кислоты в мышцах и для их расслабления. В свою очередь, воздействие миостимулятора направлено на стимуляцию сокращения мышц посредством электрического импульса.В последнее время мы наблюдаем положительные результаты реабилитации Диксона: все чаще замечаем реакцию на прикосновения, движения голеностопа на его задних лапах, что свидетельствует о регрессе пареза конечностей. Но все же спешить с выводами не стоит – в подобных случаях на восстановление может потребоваться, как минимум, от года до полутора лет.– Как вы можете оценить ситуацию с рождаемостью в Московском зоопарке, выросла ли она за последние годы?– Рождаемость в нашем зоопарке стабильно растет. Все благодаря тому, что животные содержатся в максимально комфортных условиях, получают надлежащий уход и сбалансированное питание.Последние несколько лет были по-настоящему плодотворными. В 2022 году в зоопарке появилось на свет рекордное количество детенышей – больше 1600, среди них – редчайшие виды. Стоит отметить появление на свет редких рептилий. Так, 17 марта в террариуме Московского зоопарка родился детеныш гигантского цепкохвостого сцинка – это эндемик Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Он населяет очень ограниченную территорию и нигде больше в мире не встречается: его численность сейчас под угрозой из-за массового браконьерства. А 16 июля – в Международный день змей – отложила яйца самая ядовитая змея в мире – материковый тайпан МакКоя, или свирепая змея. Ее яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. Также детеныш появился у мексиканского ядозуба – единственной ядовитой ящерицы.Рекордсменами по количеству потомства, помимо беспозвоночных, традиционно стали птицы. Птенцы появились у розовых и кудрявых пеликанов, бакланов, беркутов, черных и черношейных лебедей, розовых и красных фламинго, длиннохвостых неясытей и у пингвинов Гумбольдта. В Центре воспроизводства редких видов животных появились на свет птенцы полярных сов и белоплечих орланов. А в филиале Московского зоопарка – зоосаде в Вотчине Деда Мороза – вылупились птенцы западно-сибирского филина.Много рождений в прошлом году было и у млекопитающих. В январе появился на свет малыш капуцина плаксы, весной родились детеныши львинохвостого макака, а в августе, впервые за несколько лет, родился детеныш мандрила. Весной появился детеныш у кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика, потомство также было у валлаби Беннета и дагестанских туров.В Центре воспроизводства редких видов животных пополнение было у росомах, викуний, джейранов, лесных северных оленей, сычуаньских такинов и зебувидной коровы.– Ранее вы говорили, что обсудите с коллегами из Китая размножение панд Диндин и Жуи. Подскажите, есть ли какие-то новости на этом фронте? Будете ли готовить панд к получению потомства?– В 2019 году, когда Диндин и Жуи приехали к нам в зоопарк, они были совсем молодыми. Сейчас панды выросли, достигли половозрелости: Жуи шесть лет, Диндин на год помладше. Все это время мы за ними наблюдаем: проводим исследования, держим под контролем их вес, проверяем уровень половых гормонов. Результаты наших наблюдений мы регулярно отправляем китайским коллегам в рамках соглашения о сотрудничестве в области охраны и исследования больших панд. В прошлом году, на конференции, посвященной размножению панд, они проанализировали наш доклад и пришли к выводу, что животные готовы к близкому знакомству. Мы очень надеемся, что наши совместные усилия в рамках научной программы по исследованию и разведению этих редких животных принесут свои долгожданные плоды.– Как вы можете оценить посещаемость Московского зоопарка в последние годы, стало ли больше посетителей на фоне появления новых животных, в частности больших панд?– Посещаемость зоопарка ежегодно растет. В 2022 году наблюдалось быстрое восстановление допандемийных показателей посещаемости. В пиковый сезон (с июня по август) количество посетителей выросло на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года, это плюс 360 тысяч человек. По итогу в 2022 году общее число посетителей зоопарка составило около 3,5 миллиона человек. В некоторые летние дни количество посетителей достигало 40 тысяч человек в день.Притоку новых посетителей способствует несколько факторов. В первую очередь, это оптимизация вольерных комплексов, расширение коллекции зоопарка и спектра услуг на территории. Зоопарк стал более комфортным для посетителей всех возрастов за счет обновления и открытия новых экспозиций, модернизации вольеров, а также проведения культурно-просветительских выставок и других мероприятий. Мы активно развиваем положительный имидж зоопарка в соцсетях: регулярно публикуем актуальные новости и ведем трансляции из вольеров животных в онлайн-режиме. Благодаря этому расширилась наша целевая аудитория, к нам стало приходить больше молодежи.Также для комфорта посетителей полностью обновлена навигация и выпущены карты-схемы зоопарка на русском, английском и китайском языках. А еще в этом сезоне вы увидите обновленные фотозоны, модернизированные точки сувенирной продукции и общественного питания.Московский зоопарк первым в России внедрил в свою работу управление потоками посетителей, используя опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий, что способствовало увеличению пропускной способности зоопарка. В пиковый сезон для удобства посетителей на всей территории находились сотрудники с указателями, которые контролировали потоки посетителей и помогали нашим гостям в навигации. Во избежание большого скопления людей на входных группах были установлены специальные ограничители и разделители. В прошлом году такая методика показала свою эффективность, поэтому мы будем придерживаться ее и впредь.Кроме того, зоопарк стал гораздо комфортнее за счет открытия новой входной группы у метро "Баррикадная". Новый вход – это двухэтажное здание, в котором расположена первая в Москве зоологическая библиотека с конференц-залом, где проходят лекции, выставки и концерты. Также там есть кафе, сувенирный магазин и летняя веранда. Рядом с ней организована зона отдыха с фонтанами и просветительская площадка под открытым небом, включающая выставочное пространство и мультимедийные стенды.Заметным вкладом в повышение комфорта гостей стала и реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, который связывает Старую и Новую территории зоопарка. Его расширили более чем вдвое – с четырех до девяти метров. Новая часть моста напоминает закручивающуюся морскую волну благодаря декоративным ограждениям из алюминиевых сплавов. Она оборудована лифтом и пандусами, чтобы помочь маломобильным группам граждан.Точкой притяжения для жителей города и туристов стал новый медиафасад на башне Главного входа в зоопарк. На современном 3D-экране транслируются трехмерные ролики о животных, по которым зоопарк участвует в программах сохранения редких видов: амурский тигр, снежный барс, белый медведь и белоплечий орлан. В предстоящем сезоне к ним добавятся еще три ролика – с манулом, большой пандой и серым тюленем. Экран работает на базе 3D-технологии naked eye, позволяющей увидеть трехмерное изображение без специальных очков. Высокая частота обновления картинки (3840 Гц) обеспечивает абсолютную плавность и реалистичность изображения.

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https://ria.ru/20230216/rysi-1852304253.html

https://ria.ru/20230319/cherepakha-1858896202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, россия, московский зоопарк, светлана акулова, азия