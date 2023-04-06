https://ria.ru/20230406/zdanie-1863504508.html

В Стамбуле рухнуло пятиэтажное здание

В Стамбуле рухнуло пятиэтажное здание - РИА Новости, 06.04.2023

В Стамбуле рухнуло пятиэтажное здание

Расселенное пятиэтажное здание обрушилось в четверг в центре Стамбула, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

2023-04-06T15:29

в мире

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852735873_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_995d982b069c12c36e16e9ac884fe324.jpg

СТАМБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Расселенное пятиэтажное здание обрушилось в четверг в центре Стамбула, сообщает агентство DHA. Здание в центральном районе Каракёй, начало рушиться утром, а к 15.00 по местному времени полностью обрушилось, пылью заволокло всю улицу. По данным агентства, в здании проводили ремонтные работы. Из-за угрозы обрушения еще с утра было приостановлено движение трамваев, частично была перекрыта улица, где расположено здание. Глава департамента культурных ценностей мэрии Стамбула Октай Озель сообщил, что в 2015 году было выдано разрешение на начало реставрации здания, но его владелец к ней так и не приступил. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стамбул, турция