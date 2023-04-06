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Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге

Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2023

Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге

Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней, сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T23:43

2023-04-06T23:43

2023-04-06T23:43

санкт-петербург

россия

ростов

владлен татарский

александр беглов

алексей навальный

национальный антитеррористический комитет рф

фонд борьбы с коррупцией

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней, сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью. "Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов отметил, что в теракте пострадали не только петербуржцы, но и жители Ростова, Омска, Пскова и других регионов. Он поблагодарил врачей – тех, кто прибыл на место теракта, и тех, кто принял пострадавших в стационарах, а также все городские службы и следственные органы. "Терроризм не имеет национальности и гражданства. Но ленинградцев запугать нельзя. В трудные минуты мы смыкаем ряды", - сказал губернатор. Ранее Беглов сообщал, что правительством Петербурга было принято решение о финансовой помощи семье погибшего и пострадавшим. Семье погибшего будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тысяч рублей или 250 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести их состояния. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. 4 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

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