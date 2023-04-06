Рейтинг@Mail.ru
Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/vyplaty-1863625227.html
Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге
Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге - РИА Новости, 06.04.2023
Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге
Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней, сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:43
2023-04-06T23:43
санкт-петербург
россия
ростов
владлен татарский
александр беглов
алексей навальный
национальный антитеррористический комитет рф
фонд борьбы с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862722779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4c0e9cb4f27511d0929a885aeae8a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней, сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью. "Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов отметил, что в теракте пострадали не только петербуржцы, но и жители Ростова, Омска, Пскова и других регионов. Он поблагодарил врачей – тех, кто прибыл на место теракта, и тех, кто принял пострадавших в стационарах, а также все городские службы и следственные органы. "Терроризм не имеет национальности и гражданства. Но ленинградцев запугать нельзя. В трудные минуты мы смыкаем ряды", - сказал губернатор. Ранее Беглов сообщал, что правительством Петербурга было принято решение о финансовой помощи семье погибшего и пострадавшим. Семье погибшего будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тысяч рублей или 250 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести их состояния. Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. 4 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230404/vzryv-1862805852.html
санкт-петербург
россия
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862722779_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_83e56d120f9fa0d4cdb3772b87172b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ростов, владлен татарский, александр беглов, алексей навальный, национальный антитеррористический комитет рф, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге, общество
Санкт-Петербург, Россия, Ростов, Владлен Татарский, Александр Беглов, Алексей Навальный, Национальный антитеррористический комитет РФ, Фонд борьбы с коррупцией, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге, Общество
Власти пообещали выплаты пострадавшим при взрыве в Кафе в Петербурге

Губернатор Беглов: пострадавшие при взрыве в Петербурге получат выплаты в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМесто взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге получат финансовую помощь в ближайшие несколько дней, сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью.
"Принято соответствующее постановление правительства города, которое предполагает выплату денежных средства пострадавшим, независимо от того, где они проживают. Такие выплаты будут произведены в ближайшие несколько дней", - сказал он в эфире Телеканала "78".
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

Сотрудники МЧС и полиции работают на месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербург

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

Машины МЧС и полиции у места взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военкор, блогер и писатель Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, проводил в петербургском кафе творческий вечер, когда прогремел взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

По предварительной информации, взрывное устройство принесла одна из посетительниц в коробке со статуэткой — подарком Татарскому.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

По словам очевидцев, ведущий вытащил статуэтку из коробки, Татарский подержал ее в руках, они вместе осмотрели ее и поставили обратно. "Чуть позже, через несколько минут, произошел взрыв и задымление. Все побежали", — вспоминает посетительница кафе Алиса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Владлен Татарский погиб в результате взрыва, еще 33 человека пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Стеклянный фасад в кафе "Стрит-Бар" обрушился на площади порядка 15 квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Организаторы мероприятия заявили, что принимали меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Статуэтку, предназначенную военкору, осматривали перед тем, как передать, а сам он знал подарившую — она не раз передавала ему открытки на мероприятиях, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Подозреваемую в причастности к взрыву 26-летнюю уроженку Петербурга Дарью Трепову задержали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Недалеко от кафе, где погиб Татарский, появился стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Беглов отметил, что в теракте пострадали не только петербуржцы, но и жители Ростова, Омска, Пскова и других регионов.
Он поблагодарил врачей – тех, кто прибыл на место теракта, и тех, кто принял пострадавших в стационарах, а также все городские службы и следственные органы.
"Терроризм не имеет национальности и гражданства. Но ленинградцев запугать нельзя. В трудные минуты мы смыкаем ряды", - сказал губернатор.
Ранее Беглов сообщал, что правительством Петербурга было принято решение о финансовой помощи семье погибшего и пострадавшим. Семье погибшего будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тысяч рублей или 250 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести их состояния.
Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), десятки ранены. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова, позднее ставшая обвиняемой. По данным НАК, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ. Наказание - вплоть до пожизненного заключения, но Треповой оно не грозит. Согласно российскому законодательству, женщина в стране не может быть приговорена бессрочно, максимальная санкция - 25 лет. 4 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела о теракте в кафе в Петербурге.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
После взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек
4 апреля, 08:46
 
Санкт-ПетербургРоссияРостовВладлен ТатарскийАлександр БегловАлексей НавальныйНациональный антитеррористический комитет РФФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в ПетербургеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала