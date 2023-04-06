https://ria.ru/20230406/vodovod-1863475266.html
Пушилин заявил, что водовод из Дона станет спасением для ДНР
Пушилин заявил, что водовод из Дона станет спасением для ДНР - РИА Новости, 06.04.2023
Пушилин заявил, что водовод из Дона станет спасением для ДНР
Построенный водовод из Ростовской области в ДНР станет спасением для республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин на встрече с президентом России... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:16
2023-04-06T14:16
2023-04-06T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
жкх
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
марат хуснуллин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Построенный водовод из Ростовской области в ДНР станет спасением для республики, заявил врио главы региона Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарив главу государства за решение о его строительстве. Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что уже началось заполнение водовода, и в ближайшее время вода поступит потребителям. "Мы с оптимизмом смотрим на этот водовод. Спасибо вам большое, что такое решение непростое было принято. Это нас по сути спасает от того, чтобы мы не остались вообще без воды. Сейчас идет заполнение системы, пусконаладочные работы. Это все делается в рекордные сроки", - сказал Пушилин. Ранее Хуснуллин говорил, что водовод из Дона гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин заявил, что водовод из Дона станет спасением для ДНР
Пушилин поблагодарил Путина за водовод, заявив, что он станет спасением для ДНР