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Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому

Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому - РИА Новости, 06.04.2023

Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому

Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:27

2023-04-06T13:27

2023-04-06T13:27

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве, который был открыт в четверг в годовщину смерти политика, передает корреспондент РИА Новости. Венок от президента состоит из красных роз, венок от зампредседателя Совбеза РФ - из красных роз и гвоздик. Цветы расположили у памятника Жириновскому. Скульптура установлена у могилы политика. Общая высота памятника – 2,75 метра. Фигура Владимира Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент - из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с коронавирусом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.

https://ria.ru/20230227/chubays-1854569831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир жириновский, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф, общество, лдпр