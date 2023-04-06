Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому
Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому на Новодевичьем кладбище
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПамятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище в Москве
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве, который был открыт в четверг в годовщину смерти политика, передает корреспондент РИА Новости.
Венок от президента состоит из красных роз, венок от зампредседателя Совбеза РФ - из красных роз и гвоздик. Цветы расположили у памятника Жириновскому.
Скульптура установлена у могилы политика. Общая высота памятника – 2,75 метра. Фигура Владимира Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент - из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с коронавирусом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.