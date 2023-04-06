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Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому - РИА Новости, 06.04.2023
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13:27 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/venki-1863455842.html
Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому
Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому - РИА Новости, 06.04.2023
Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому
Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:27
2023-04-06T13:27
россия
владимир жириновский
дмитрий медведев
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве, который был открыт в четверг в годовщину смерти политика, передает корреспондент РИА Новости. Венок от президента состоит из красных роз, венок от зампредседателя Совбеза РФ - из красных роз и гвоздик. Цветы расположили у памятника Жириновскому. Скульптура установлена у могилы политика. Общая высота памятника – 2,75 метра. Фигура Владимира Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент - из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с коронавирусом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
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россия, владимир жириновский, дмитрий медведев, владимир путин, госдума рф, общество, лдпр
Россия, Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, ЛДПР
Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому

Путин и Медведев прислали венки к памятнику Жириновскому на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПамятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище в Москве
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытому в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прислали венки к памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище в Москве, который был открыт в четверг в годовщину смерти политика, передает корреспондент РИА Новости.
Венок от президента состоит из красных роз, венок от зампредседателя Совбеза РФ - из красных роз и гвоздик. Цветы расположили у памятника Жириновскому.
Скульптура установлена у могилы политика. Общая высота памятника – 2,75 метра. Фигура Владимира Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент - из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Политика госпитализировали с коронавирусом в феврале 2022 года. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
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РоссияВладимир ЖириновскийДмитрий МедведевВладимир ПутинГосдума РФОбществоЛДПР
 
 
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