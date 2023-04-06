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Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
17:08 06.04.2023 (обновлено: 17:35 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/upts-1863536884.html
Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе
Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе - РИА Новости, 06.04.2023
Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе
Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:08
2023-04-06T17:35
религия
украина
львов
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
андрей садовый
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась. "За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — написал он в своем Telegram-канале.Как напомнил чиновник, в четверг во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира, накануне сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковь Георгия Победоносца. "Помещение на Пекарской (принадлежало УПЦ – ред.) официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. &lt;...&gt; Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение", — отметил Садовой.При этом, как заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, "юридически процесс еще продолжается". Львовская епархия УПЦ заявила, что намерена в суде обжаловать попытку захвата церкви. Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, нападения на духовенство и верующих.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230405/ptsu-1863193446.html
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украина, львов, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, андрей садовый
Религия, Украина, Львов, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Андрей Садовый
Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе

Мэр Львова Садовый заявил, что история Московского патриархата в городе завершилась

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась.
"За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — написал он в своем Telegram-канале.
Как напомнил чиновник, в четверг во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира, накануне сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковь Георгия Победоносца.
"Помещение на Пекарской (принадлежало УПЦ – ред.) официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. <...> Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение", — отметил Садовой.
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При этом, как заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, "юридически процесс еще продолжается". Львовская епархия УПЦ заявила, что намерена в суде обжаловать попытку захвата церкви.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, нападения на духовенство и верующих.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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РелигияУкраинаЛьвовУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ миреАндрей Садовый
 
 
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