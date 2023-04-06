Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе
Мэр Львова Садовый заявил, что история Московского патриархата в городе завершилась
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась.
"За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — написал он в своем Telegram-канале.
Как напомнил чиновник, в четверг во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира, накануне сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковь Георгия Победоносца.
"Помещение на Пекарской (принадлежало УПЦ – ред.) официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. <...> Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение", — отметил Садовой.
При этом, как заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, "юридически процесс еще продолжается". Львовская епархия УПЦ заявила, что намерена в суде обжаловать попытку захвата церкви.
Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.
Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, нападения на духовенство и верующих.
Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.