https://ria.ru/20230406/upts-1863536884.html

Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе

Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе - РИА Новости, 06.04.2023

Мэр Львова заявил о завершении истории канонической УПЦ в городе

Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:08

2023-04-06T17:08

2023-04-06T17:35

религия

украина

львов

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

в мире

андрей садовый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой после захвата храмов заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась. "За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе", — написал он в своем Telegram-канале.Как напомнил чиновник, в четверг во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира, накануне сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили церковь Георгия Победоносца. "Помещение на Пекарской (принадлежало УПЦ – ред.) официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем там будем развивать реабилитацию для военных. <...> Владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с Московским патриархатом. Этот приход прекратил богослужение", — отметил Садовой.При этом, как заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, "юридически процесс еще продолжается". Львовская епархия УПЦ заявила, что намерена в суде обжаловать попытку захвата церкви. Давление на УПЦ МП, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию. Власти Украины создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии — документ, закрепляющий административную независимость Киевской метрополии.Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, нападения на духовенство и верующих.Наибольший резонанс вызвала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Украинское Министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды с УПЦ, от монахов потребовали покинуть обитель. Однако наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что "компромиссов по лавре быть не может". По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230405/ptsu-1863193446.html

https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863145100.html

украина

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, львов, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, андрей садовый