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Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 06.04.2023 (обновлено: 16:31 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863455723.html
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине
Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:27
2023-04-06T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
китай
франция
пекин
эммануэль макрон
си цзиньпин
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. "(Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество) на деле выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
https://ria.ru/20230406/nato-1863405627.html
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в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Франция, Пекин, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине

Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском кризисе

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
"(Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество) на деле выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайФранцияПекинЭммануэль МакронСи Цзиньпин
 
 
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