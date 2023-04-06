https://ria.ru/20230406/ukraina-1863455723.html

Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине

Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:27

2023-04-06T13:27

2023-04-06T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

китай

франция

пекин

эммануэль макрон

си цзиньпин

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. "(Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество) на деле выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.

https://ria.ru/20230406/nato-1863405627.html

китай

франция

пекин

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в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин