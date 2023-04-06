Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине
Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия в украинском кризисе
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество не допускать применения ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в контексте украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
"(Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество) на деле выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.