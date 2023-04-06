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Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik - РИА Новости, 06.04.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
13:50 06.04.2023 (обновлено: 15:51 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/twitter-1863466810.html
Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik
Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik - РИА Новости, 06.04.2023
Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik
Сервис микроблогов Twitter снова начал выдавать при поиске российские RT и Sputnik, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:50
2023-04-06T15:51
медиавойны
россия
технологии
илон маск
twitter
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter снова начал выдавать при поиске российские RT и Sputnik, убедился корреспондент РИА Новости. Twitter перестал отображать аккаунты Sputnik и RT в результатах поиска в 2020 году. В медиагруппе "Россия сегодня" тогда эти ограничения сравнили с цензурой. Теперь же при поиске Twitter предлагает сразу несколько аккаунтов Sputnik, в том числе китайскую и испанскую версии. Так же отображаются результаты и по RT — предлагаются, в частности, RT на русском и RT America. При этом аккаунты помечены как связанные с российским государством. Как отмечает американский новостной портал Semafor, перестали действовать и ограничения для китайских государственных СМИ — теперь в результатах поиска снова отображаются агентство Синьхуа и газета People's Daily ("Жэньминь жибао"). С 2020 года администрация Twitter маркирует страницы СМИ, которые, по их мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты государственных деятелей, политиков, чиновников, дипломатов. Российский МИД усмотрел в этом проявление политики двойных стандартов, нарушение демократических принципов, а также стремление американских IТ-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства. Осенью прошлого года владельцем Twitter стал американский предприниматель Илон Маск. Он обещал либерализовать редакционную политику и создать совет модерации контента.
https://ria.ru/20230403/twitter-1862780853.html
https://ria.ru/20230313/intervyu-1857516374.html
https://ria.ru/20230330/mask-1861756278.html
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россия, технологии, илон маск, twitter, в мире
Медиавойны, Россия, Технологии, Илон Маск, Twitter, В мире
Twitter начал выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik

Соцсеть Twitter снова начала выдавать при поиске российские СМИ RT и Sputnik

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter снова начал выдавать при поиске российские RT и Sputnik, убедился корреспондент РИА Новости.
Twitter перестал отображать аккаунты Sputnik и RT в результатах поиска в 2020 году. В медиагруппе "Россия сегодня" тогда эти ограничения сравнили с цензурой.
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Теперь же при поиске Twitter предлагает сразу несколько аккаунтов Sputnik, в том числе китайскую и испанскую версии. Так же отображаются результаты и по RT — предлагаются, в частности, RT на русском и RT America. При этом аккаунты помечены как связанные с российским государством.
Как отмечает американский новостной портал Semafor, перестали действовать и ограничения для китайских государственных СМИ — теперь в результатах поиска снова отображаются агентство Синьхуа и газета People's Daily ("Жэньминь жибао").
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С 2020 года администрация Twitter маркирует страницы СМИ, которые, по их мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты государственных деятелей, политиков, чиновников, дипломатов. Российский МИД усмотрел в этом проявление политики двойных стандартов, нарушение демократических принципов, а также стремление американских IТ-гигантов вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства.
Осенью прошлого года владельцем Twitter стал американский предприниматель Илон Маск. Он обещал либерализовать редакционную политику и создать совет модерации контента.
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