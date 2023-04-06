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Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
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07:06 06.04.2023 (обновлено: 07:36 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт - РИА Новости, 06.04.2023
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт
Ситуация с Дарьей Треповой, арестованной по делу о теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, схожа с тем, что происходило с бывшей студенткой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:06
2023-04-06T07:36
россия
стамбул
сирия
варвара караулова
ольга воронова
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ситуация с Дарьей Треповой, арестованной по делу о теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, схожа с тем, что происходило с бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, обе они попали под воздействие технологий управления поведением человека, используемых западными спецслужбами, считает руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге: взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. Во вторник Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела об этом теракте. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. "Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с "синдромом Варвары Карауловой", - сказала Воронова РИА Новости. По ее словам, и Трепова, и Караулова были уязвимы для воздействия на их поведение извне с помощью технологии "подталкивания". Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к "Исламскому государству"**. Будучи студенткой второго курса МГУ, она втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушку осудили на 4,5 года колонии. В апреле 2019 года условно-досрочно освободилась из колонии в Вологде. "Караулова по психотипу очень близкая к Треповой. И та и другая – отличницы, учились в престижных вузах, имели суицидные наклонности, и та и другая хотели играть особую роль и были готовы к определенным жертвам, добиваясь либо славы, либо признания тем кругом лиц, который ими управлял и был для них авторитетом", - сказала Воронова. По мнению Вороновой, Трепова обладает "комплексом шахидки", то есть относится явно к лицам истероидного типа. "Но те, кто стоял за ней и ею управлял, наверняка в высшей степени владеют работой с террористическими организациями типа ИГИЛ** и вовлечением молодых адептов в эти структуры. Это западные спецслужбы, которые свои лучшие силы, своих лучших "режиссеров", "сценаристов" и психологов направляли на работу с террористами из ИГИЛ**", - отметила Воронова.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html
https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html
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россия, стамбул, сирия, варвара караулова, ольга воронова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Россия, Стамбул, Сирия, Варвара Караулова, Ольга Воронова, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт

Воронова: ситуации с Треповой и Карауловой схожи, ими управляли по технологиям Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ситуация с Дарьей Треповой, арестованной по делу о теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, схожа с тем, что происходило с бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, обе они попали под воздействие технологий управления поведением человека, используемых западными спецслужбами, считает руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге: взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. Во вторник Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Трепову в рамках дела об этом теракте.
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По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.
"Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы ее с "синдромом Варвары Карауловой", - сказала Воронова РИА Новости. По ее словам, и Трепова, и Караулова были уязвимы для воздействия на их поведение извне с помощью технологии "подталкивания".
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к "Исламскому государству"**. Будучи студенткой второго курса МГУ, она втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушку осудили на 4,5 года колонии. В апреле 2019 года условно-досрочно освободилась из колонии в Вологде.
"Караулова по психотипу очень близкая к Треповой. И та и другая – отличницы, учились в престижных вузах, имели суицидные наклонности, и та и другая хотели играть особую роль и были готовы к определенным жертвам, добиваясь либо славы, либо признания тем кругом лиц, который ими управлял и был для них авторитетом", - сказала Воронова.
«
"Свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам – все это делает их очень похожими", - добавила собеседница агентства.
По мнению Вороновой, Трепова обладает "комплексом шахидки", то есть относится явно к лицам истероидного типа.
"Но те, кто стоял за ней и ею управлял, наверняка в высшей степени владеют работой с террористическими организациями типа ИГИЛ** и вовлечением молодых адептов в эти структуры. Это западные спецслужбы, которые свои лучшие силы, своих лучших "режиссеров", "сценаристов" и психологов направляли на работу с террористами из ИГИЛ**", - отметила Воронова.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияСтамбулСирияВарвара КарауловаОльга ВороноваВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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