https://ria.ru/20230406/tayler-1863516603.html
Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней - РИА Новости, 06.04.2023
Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:35
2023-04-06T19:35
2023-04-06T19:35
шоубиз
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
знаменитости
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Rolling Stone.Музыкант заявил, что его связь с истицей Джулией Холкомб была по обоюдному согласию. По словам артиста, девушка "не понесла никаких травм или ущерба в результате его действий". Он потребовал, чтобы иск к нему был отклонен. Предполагаемая жертва преступления обвинила Стивена Тайлера в сексуальном насилии в конце прошлого года. Она отметила, была несовершеннолетней на момент связи с ним. По словам Холкомб, рокер снабжал ее алкоголем и наркотиками, а также заставил сделать аборт. Она рассказывала, что музыкант вошел в доверие к ее родителям и смог оформить опекунство над ней. Помимо этого, истица заявила, что их связь продолжалась в период с 1973 по 1976 год. По словам женщины, она подвергалась не только сексуальному и физическому, но и эмоциональному насилию со стороны певца.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стивен тайлер (талларико), aerosmith, знаменитости
Шоубиз, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith, Знаменитости
Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Певец Стивен Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает
Rolling Stone.
Музыкант заявил, что его связь с истицей Джулией Холкомб была по обоюдному согласию. По словам артиста, девушка "не понесла никаких травм или ущерба в результате его действий". Он потребовал, чтобы иск к нему был отклонен.
Предполагаемая жертва преступления обвинила
Стивена Тайлера в сексуальном насилии в конце прошлого года. Она отметила, была несовершеннолетней на момент связи с ним.
По словам Холкомб, рокер снабжал ее алкоголем и наркотиками, а также заставил сделать аборт. Она рассказывала, что музыкант вошел в доверие к ее родителям и смог оформить опекунство над ней.
Помимо этого, истица заявила, что их связь продолжалась в период с 1973 по 1976 год. По словам женщины, она подвергалась не только сексуальному и физическому, но и эмоциональному насилию со стороны певца.
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