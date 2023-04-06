https://ria.ru/20230406/tayler-1863516603.html

Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней - РИА Новости, 06.04.2023

Тайлер опроверг обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:35

2023-04-06T19:35

2023-04-06T19:35

шоубиз

стивен тайлер (талларико)

aerosmith

знаменитости

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер опроверг обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Rolling Stone.Музыкант заявил, что его связь с истицей Джулией Холкомб была по обоюдному согласию. По словам артиста, девушка "не понесла никаких травм или ущерба в результате его действий". Он потребовал, чтобы иск к нему был отклонен. Предполагаемая жертва преступления обвинила Стивена Тайлера в сексуальном насилии в конце прошлого года. Она отметила, была несовершеннолетней на момент связи с ним. По словам Холкомб, рокер снабжал ее алкоголем и наркотиками, а также заставил сделать аборт. Она рассказывала, что музыкант вошел в доверие к ее родителям и смог оформить опекунство над ней. Помимо этого, истица заявила, что их связь продолжалась в период с 1973 по 1976 год. По словам женщины, она подвергалась не только сексуальному и физическому, но и эмоциональному насилию со стороны певца.

https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стивен тайлер (талларико), aerosmith, знаменитости