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Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней - РИА Новости, 30.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221230/tayler-1842419029.html
Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней - РИА Новости, 30.12.2022
Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило издание Rolling Stone. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:32
2022-12-30T11:32
шоубиз
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило издание Rolling Stone.По словам истицы Джулии Холкомб, музыкант подвергал ее сексуальному, физическому и эмоциональному насилию с 1973 по 1976 год. На тот момент потерпевшей было 16 лет, а артисту – 25. Также пострадавшая заявила, что Тайлер снабжал ее алкоголем и наркотиками. Кроме того, она сообщила о беременности от музыканта в 1975 году. Однако он убедил ее сделать аборт. По словам Холкомб , артист "заставил ее поверить в романтическую любовь" в их отношениях. Она призналась, что не могла противостоять финансовым возможностям музыканта.Кроме того, пострадавшая указала в иске мемуары Тайлера, в которых он рассказал об отношениях с девочкой-подростком. Рокер писал, что произвел впечатление на родителей несовершеннолетней девушки. Это позволило артисту оформить опекунство над ней, чтобы избежать проблем с законом. Ранее племянник Рики Мартина Деннис Санчес отозвал иск против певца о насилии. Также родственник артиста сообщил о добровольном характере своего решения.
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стивен тайлер (талларико), aerosmith
Шоубиз, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith
11:32 30.12.2022
 
Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило издание Rolling Stone.
По словам истицы Джулии Холкомб, музыкант подвергал ее сексуальному, физическому и эмоциональному насилию с 1973 по 1976 год. На тот момент потерпевшей было 16 лет, а артисту – 25.
Также пострадавшая заявила, что Тайлер снабжал ее алкоголем и наркотиками. Кроме того, она сообщила о беременности от музыканта в 1975 году. Однако он убедил ее сделать аборт.
По словам Холкомб , артист "заставил ее поверить в романтическую любовь" в их отношениях. Она призналась, что не могла противостоять финансовым возможностям музыканта.
Кроме того, пострадавшая указала в иске мемуары Тайлера, в которых он рассказал об отношениях с девочкой-подростком. Рокер писал, что произвел впечатление на родителей несовершеннолетней девушки. Это позволило артисту оформить опекунство над ней, чтобы избежать проблем с законом.
Ранее племянник Рики Мартина Деннис Санчес отозвал иск против певца о насилии. Также родственник артиста сообщил о добровольном характере своего решения.
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ШоубизСтивен Тайлер (Талларико)Aerosmith
 
 
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