https://ria.ru/20221230/tayler-1842419029.html

Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней - РИА Новости, 30.12.2022

Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило издание Rolling Stone. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:32

2022-12-30T11:32

2022-12-30T11:32

шоубиз

стивен тайлер (талларико)

aerosmith

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило издание Rolling Stone.По словам истицы Джулии Холкомб, музыкант подвергал ее сексуальному, физическому и эмоциональному насилию с 1973 по 1976 год. На тот момент потерпевшей было 16 лет, а артисту – 25. Также пострадавшая заявила, что Тайлер снабжал ее алкоголем и наркотиками. Кроме того, она сообщила о беременности от музыканта в 1975 году. Однако он убедил ее сделать аборт. По словам Холкомб , артист "заставил ее поверить в романтическую любовь" в их отношениях. Она призналась, что не могла противостоять финансовым возможностям музыканта.Кроме того, пострадавшая указала в иске мемуары Тайлера, в которых он рассказал об отношениях с девочкой-подростком. Рокер писал, что произвел впечатление на родителей несовершеннолетней девушки. Это позволило артисту оформить опекунство над ней, чтобы избежать проблем с законом. Ранее племянник Рики Мартина Деннис Санчес отозвал иск против певца о насилии. Также родственник артиста сообщил о добровольном характере своего решения.

https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стивен тайлер (талларико), aerosmith