Племянник Рики Мартина отозвал иск против певца
Племянник Рики Мартина Деннис Санчес отозвал иск против певца о насилии
© AP Photo / Marta LavandierРики Мартин
© AP Photo / Marta Lavandier
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Суд пуэрториканского Сан-Хуана отправил в архив дело о физическом и психологическом насилии в отношении певца Рики Мартина после того, как его племянник Деннис Санчес отказался от обвинений, сообщило издание Nuevo Dia.
"Деннис Санчес Мартин, племянник Энрике Мартина Моралеса, известного по сценическому псевдониму Рики Мартин, сегодня утром отказался от продолжения процесса, в ходе которого он запросил запретительный приказ в отношении артиста. Учитывая это, суд Сан-Хуана отправил дело в архив", – пишет СМИ со ссылкой на адвоката истца Хоакина Монсеррате.
Отмечается, что сам Рики Мартин не принимал участия в заседании, проходившем в формате видеоконференции, и не давал показаний. Истец заверил суд в свободном и добровольном характере своего решения.
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Ранее сообщалось, что предполагаемые романтические отношения Мартина с племянником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Связь с племянником или племянницей юридически считается в этой стране инцестом, влекущим суровое уголовное наказание.