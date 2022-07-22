https://ria.ru/20220722/martin-1804187585.html

Племянник Рики Мартина отозвал иск против певца

Племянник Рики Мартина отозвал иск против певца - РИА Новости, 22.07.2022

Племянник Рики Мартина отозвал иск против певца

Суд пуэрториканского Сан-Хуана отправил в архив дело о физическом и психологическом насилии в отношении певца Рики Мартина после того, как его племянник Деннис... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:49

2022-07-22T10:49

2022-07-22T10:49

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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Суд пуэрториканского Сан-Хуана отправил в архив дело о физическом и психологическом насилии в отношении певца Рики Мартина после того, как его племянник Деннис Санчес отказался от обвинений, сообщило издание Nuevo Dia.Отмечается, что сам Рики Мартин не принимал участия в заседании, проходившем в формате видеоконференции, и не давал показаний. Истец заверил суд в свободном и добровольном характере своего решения.Ранее сообщалось, что предполагаемые романтические отношения Мартина с племянником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Связь с племянником или племянницей юридически считается в этой стране инцестом, влекущим суровое уголовное наказание.

https://ria.ru/20200530/1572187169.html

https://ria.ru/20220721/uilyam-1804019077.html

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Жанна Старицына

знаменитости, рики мартин (энрике моралес), шоу-бизнес, мехико (город), пуэрто-рико