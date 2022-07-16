https://ria.ru/20220716/martin-1802888820.html

Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником - РИА Новости, 16.07.2022

Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T03:35

2022-07-16T03:35

2022-07-16T03:35

шоубиз

рики мартин (энрике моралес)

в мире

мехико

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МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем насилии, могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока, сообщило испанское агентство Marca.Обвинения в домашнем насилии против певца были выдвинуты 2 июля, однако тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась.Энрике Мартин Моралес, широко известный под сценическим псевдонимом Рики Мартин, — пуэрториканский певец и актер, который был популярен в 1990-х годах. Обладатель семи премий Грэмми имеет испанское гражданство, с 2017 года он состоит в однополом браке и воспитывает четырех суррогатных детей.

https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html

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рики мартин (энрике моралес), в мире, мехико