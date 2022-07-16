Рейтинг@Mail.ru
Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220716/martin-1802888820.html
Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником - РИА Новости, 16.07.2022
Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником
Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T03:35
2022-07-16T03:35
шоубиз
рики мартин (энрике моралес)
в мире
мехико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206941_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_868fcb0cc03d998f5d2e9b85d4f43cb9.jpg
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем насилии, могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока, сообщило испанское агентство Marca.Обвинения в домашнем насилии против певца были выдвинуты 2 июля, однако тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась.Энрике Мартин Моралес, широко известный под сценическим псевдонимом Рики Мартин, — пуэрториканский певец и актер, который был популярен в 1990-х годах. Обладатель семи премий Грэмми имеет испанское гражданство, с 2017 года он состоит в однополом браке и воспитывает четырех суррогатных детей.
https://ria.ru/20220714/kherd-1802336103.html
мехико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206941_343:0:2770:1820_1920x0_80_0_0_96d816ba66a8b7802eac582d041724f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рики мартин (энрике моралес), в мире, мехико
03:35 16.07.2022
 
Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Marca: певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

© AP Photo / Marta LavandierРики Мартин
Рики Мартин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Рики Мартин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Предполагаемые романтические отношения пуэрто-риканского певца Рики Мартина с его племянником, о которых стало известно в ходе расследования иска о домашнем насилии, могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока, сообщило испанское агентство Marca.
"По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы", — говорится в сообщении на сайте агентства.
Обвинения в домашнем насилии против певца были выдвинуты 2 июля, однако тогда личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, не раскрывалась.
Энрике Мартин Моралес, широко известный под сценическим псевдонимом Рики Мартин, — пуэрториканский певец и актер, который был популярен в 1990-х годах. Обладатель семи премий Грэмми имеет испанское гражданство, с 2017 года он состоит в однополом браке и воспитывает четырех суррогатных детей.
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 09:45Шоубиз
Суд отказал Херд в пересмотре дела по иску Деппа
 
ШоубизРики Мартин (Энрике Моралес)В миреМехико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала