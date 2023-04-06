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В Сочи на неопределенный срок закрыли огромную часть нацпарка - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
11:16 06.04.2023 (обновлено: 11:29 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sochi-1863407243.html
В Сочи на неопределенный срок закрыли огромную часть нацпарка
В Сочи на неопределенный срок закрыли огромную часть нацпарка - РИА Новости, 06.04.2023
В Сочи на неопределенный срок закрыли огромную часть нацпарка
Большинство экскурсионных объектов Сочинского национального парка закрыты для туристов на неопределенный срок, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:16
2023-04-06T11:29
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СОЧИ, 6 апр - РИА Новости. Большинство экскурсионных объектов Сочинского национального парка закрыты для туристов на неопределенный срок, сообщила пресс-служба учреждения. "Убедительно просим соблюдать природоохранный режим и воздержаться от посещения до официального открытия", – говорится в сообщении телеграм-канала парка. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе нацпарка, приостановка работы касается лишь тех объектов, которые обслуживались агентами на основании договоров. В основном агенты обеспечивали на территории объектов нацпарка отдых в зонах экскурсионных маршрутов. Всего таких маршрутов более 150, уточнили в ведомстве.Как пояснил РИА Новости и.о. директора учреждения Андрей Бородин, впервые за последние 15 лет началась работа по расторжению агентских договоров, участники которых использовали рекреационные зоны не по назначению. Он отметил, что договоры парк намерен расторгать через суд, при этом добросовестные бизнесмены продолжат работать по новым правилам.Бородин рассказал, что маршруты в новой системе станут более экологичными – без хаотичной застройки, прилавков и кафе. Уточняется, что работать по новым правилам парк начнет с 2024 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230405/sochi-1863337921.html
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новости - туризм, сочи, туризм, экология, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм, Экология, отдых в России
В Сочи на неопределенный срок закрыли огромную часть нацпарка

Сочинский нацпарк закрыл большую часть объектов для туристов на неопределенное время

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДевушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке
Девушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 6 апр - РИА Новости. Большинство экскурсионных объектов Сочинского национального парка закрыты для туристов на неопределенный срок, сообщила пресс-служба учреждения.
"Убедительно просим соблюдать природоохранный режим и воздержаться от посещения до официального открытия", – говорится в сообщении телеграм-канала парка.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе нацпарка, приостановка работы касается лишь тех объектов, которые обслуживались агентами на основании договоров. В основном агенты обеспечивали на территории объектов нацпарка отдых в зонах экскурсионных маршрутов. Всего таких маршрутов более 150, уточнили в ведомстве.
Как пояснил РИА Новости и.о. директора учреждения Андрей Бородин, впервые за последние 15 лет началась работа по расторжению агентских договоров, участники которых использовали рекреационные зоны не по назначению. Он отметил, что договоры парк намерен расторгать через суд, при этом добросовестные бизнесмены продолжат работать по новым правилам.
Бородин рассказал, что маршруты в новой системе станут более экологичными – без хаотичной застройки, прилавков и кафе. Уточняется, что работать по новым правилам парк начнет с 2024 года.
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