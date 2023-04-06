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"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть - РИА Новости, 06.04.2023
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Шоубиз
 
19:47 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/smert-1862917113.html
"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть
"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть - РИА Новости, 06.04.2023
"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть
Бывают случаи, когда артистам приходится сталкиваться со смертью по сценарию. Но некоторые при странных обстоятельствах буквально повторяют трагическую судьбу... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:47
2023-04-06T19:47
шоубиз
игорь тальков
нонна мордюкова
анатолий папанов
знаменитости
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Бывают случаи, когда артистам приходится сталкиваться со смертью по сценарию. Но некоторые при странных обстоятельствах буквально повторяют трагическую судьбу своих персонажей в реальной жизни. О том, кто эти актеры и музыканты, — рассказываем в материале РИА Новости. Прерванный полет: случайная смерть Брэндона Ли на съемках "Ворона"Брэндон Ли, сын культового актера Брюса Ли, погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" 31 марта 1993 года. В тот день снимали сцену, где персонаж Ли по имени Эрик Дрейвен встречался с бандитом в исполнении Майкла Масси. Преступник должен был ранить главного героя. Однако в холостом оружии оказалась заглушка, которая вылетела при выстреле и попала в актера (как это произошло — до сих пор неизвестно). В тяжелом состоянии Брэндона отвезли в больницу. Однако спасти его врачи не смогли. Ли скончался из-за потери крови. Ему было всего 28 лет. Кадры с убийством не попали в финальную версию фильма — их уничтожили. После смерти актера было принято решение закончить киноленту. Некоторые сцены отсняли при помощи дублера. Роковая дата: Игоря Талькова убили через год после смерти его персонажаВ 1990 году певец Игорь Тальков исполнил роль главы банды рэкетиров Гарика в фильме "За последней чертой". В ленте его персонажа застреливают в кадре. Съемки убийства преступника по роковому стечению обстоятельств произошли шестого октября, ровно за год до смерти музыканта. Тальков умер в результате ранения в грудь во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца не раскрыты. Фильм "За последней чертой" вышел в декабре 1991 года, спустя два месяца после смерти Игоря Талькова. Виноват транспорт: Леонид Быков скончался вслед за своим персонажемПоследней картиной в фильмографии актера и режиссера Леонида Быкова стала "Аты-баты, шли солдаты" 1976 года. По сюжету его персонаж, ефрейтор Виктор Святкин трагически погибает под танком во время Великой Отечественной войны. Спустя несколько лет, в 1979 году, Быков попал в аварию на своей "Волге". Он обгонял трактор и выехал на встречную полосу, по которой передвигался грузовик. Актер не смог избежать столкновения. По информации СМИ, он скончался мгновенно. Похоронила сына дважды: трагедия в жизни Нонны МордюковойВ 1971 году актриса Нонна Мордюкова снималась в фильме "Русское поле" вместе с сыном Владимиром от Вячеслава Тихонова. В киноленте она также исполнила роль его матери по имени Федосья. По сюжету герой Владимира, солдат Филипп Угрюмов, умирает под Дамаском, а его мать пытается пережить утрату. Лента до сих считается мистической. Ведь спустя годы в жизни Мордюковой случилась идентичная трагедия. В 1990 году Владимир Тихонов скончался от сердечной недостаточности. Он был единственным сыном актрисы. Не справилось сердце: роковая смерть Анатолия ПапановаВ 1984 году Анатолий Папанов сыграл Владимира Лобанова в киноленте "Время желаний". По сюжету молодая супруга его персонажа Светлана Васильевна (Вера Алентова) пытается изменить жизнь мужа. Однако он не выдерживает стресса и умирает от сердечного приступа. Спустя три года после выхода фильма Анатолий Папанов скончался от сердечной недостаточности. Он решил принять холодный душ. Однако сердце актера не выдержало резкого перепада температуры.Проломленный затылок: Александр Соловьев дважды стал жертвой убийцыЗвезда фильма "Зеленый фургон", актер Александр Соловьев повторил гибель своего персонажа. В 1987 году он снялся в роли вора по кличке Шнык, который умирает от удара ножом в затылок. В конце 1999 года актера в бессознательном состоянии обнаружил на улице прохожий. В больнице его оформили как неизвестного из-за отсутствия документов и диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней он скончался. Ему было 47 лет. Александра Соловьева опознали только через месяц после смерти. Один из сотрудников морга узнал в нем героя "Зеленого фургона".
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2023
Александра Липатова
Александра Липатова
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РИА Новости
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игорь тальков, нонна мордюкова, анатолий папанов, знаменитости
Шоубиз, Игорь Тальков, Нонна Мордюкова, Анатолий Папанов, Знаменитости
"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть

"Не по сценарию": актеры и музыканты, которые сыграли свою смерть

© РИА Новости / Н. Синицына/Obata family /Виталий АрутюновИгорь Тальков/Брэндон Ли/Анатолий Папанов
Игорь Тальков/Брэндон Ли/Анатолий Папанов - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Н. Синицына/Obata family /Виталий Арутюнов
Читать ria.ru в
Бывают случаи, когда артистам приходится сталкиваться со смертью по сценарию. Но некоторые при странных обстоятельствах буквально повторяют трагическую судьбу своих персонажей в реальной жизни. О том, кто эти актеры и музыканты, — рассказываем в материале РИА Новости.

Прерванный полет: случайная смерть Брэндона Ли на съемках "Ворона"

© Miramax Films 1994Брэндон Ли в фильме "Ворон"
Брэндон Ли в фильме Ворон
© Miramax Films 1994
Брэндон Ли в фильме "Ворон"
Брэндон Ли, сын культового актера Брюса Ли, погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" 31 марта 1993 года.
В тот день снимали сцену, где персонаж Ли по имени Эрик Дрейвен встречался с бандитом в исполнении Майкла Масси. Преступник должен был ранить главного героя.
Однако в холостом оружии оказалась заглушка, которая вылетела при выстреле и попала в актера (как это произошло — до сих пор неизвестно). В тяжелом состоянии Брэндона отвезли в больницу. Однако спасти его врачи не смогли. Ли скончался из-за потери крови. Ему было всего 28 лет.

Кадры с убийством не попали в финальную версию фильма — их уничтожили. После смерти актера было принято решение закончить киноленту. Некоторые сцены отсняли при помощи дублера.

Роковая дата: Игоря Талькова убили через год после смерти его персонажа

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкИгорь Тальков, певец и композитор
Игорь Тальков, певец и композитор - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков, певец и композитор
В 1990 году певец Игорь Тальков исполнил роль главы банды рэкетиров Гарика в фильме "За последней чертой". В ленте его персонажа застреливают в кадре. Съемки убийства преступника по роковому стечению обстоятельств произошли шестого октября, ровно за год до смерти музыканта.
Тальков умер в результате ранения в грудь во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца не раскрыты.
Фильм "За последней чертой" вышел в декабре 1991 года, спустя два месяца после смерти Игоря Талькова.

Виноват транспорт: Леонид Быков скончался вслед за своим персонажем

© Ленфильм (1958)Кадр из фильма "Дорогой мой человек"
Кадр из фильма Дорогой мой человек
© Ленфильм (1958)
Кадр из фильма "Дорогой мой человек"
Последней картиной в фильмографии актера и режиссера Леонида Быкова стала "Аты-баты, шли солдаты" 1976 года.
По сюжету его персонаж, ефрейтор Виктор Святкин трагически погибает под танком во время Великой Отечественной войны.
Спустя несколько лет, в 1979 году, Быков попал в аварию на своей "Волге". Он обгонял трактор и выехал на встречную полосу, по которой передвигался грузовик. Актер не смог избежать столкновения. По информации СМИ, он скончался мгновенно.

Похоронила сына дважды: трагедия в жизни Нонны Мордюковой

© РИА Новости / С.Вишневский | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Русское поле". В роли Федосьи Угрюмовой — Нонна Мордюкова, в роли Филлипа Угрюмова — Владимир Тихонов
Кадр из фильма Русское поле. В роли Федосьи Угрюмовой - Нонна Мордюкова, в роли Филлипа Угрюмова - Владимир Тихонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / С.Вишневский
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Русское поле". В роли Федосьи Угрюмовой — Нонна Мордюкова, в роли Филлипа Угрюмова — Владимир Тихонов
В 1971 году актриса Нонна Мордюкова снималась в фильме "Русское поле" вместе с сыном Владимиром от Вячеслава Тихонова. В киноленте она также исполнила роль его матери по имени Федосья.
По сюжету герой Владимира, солдат Филипп Угрюмов, умирает под Дамаском, а его мать пытается пережить утрату.
Лента до сих считается мистической. Ведь спустя годы в жизни Мордюковой случилась идентичная трагедия. В 1990 году Владимир Тихонов скончался от сердечной недостаточности. Он был единственным сыном актрисы.

Не справилось сердце: роковая смерть Анатолия Папанова

© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Анатолий Папанов
Народный артист СССР Анатолий Папанов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Анатолий Папанов
В 1984 году Анатолий Папанов сыграл Владимира Лобанова в киноленте "Время желаний". По сюжету молодая супруга его персонажа Светлана Васильевна (Вера Алентова) пытается изменить жизнь мужа. Однако он не выдерживает стресса и умирает от сердечного приступа.
Спустя три года после выхода фильма Анатолий Папанов скончался от сердечной недостаточности. Он решил принять холодный душ. Однако сердце актера не выдержало резкого перепада температуры.

Проломленный затылок: Александр Соловьев дважды стал жертвой убийцы

© ТО "Экран", 1988Кадр из фильма "Белые вороны"
Кадр из фильма Белые вороны
© ТО "Экран", 1988
Кадр из фильма "Белые вороны"
Звезда фильма "Зеленый фургон", актер Александр Соловьев повторил гибель своего персонажа. В 1987 году он снялся в роли вора по кличке Шнык, который умирает от удара ножом в затылок.
В конце 1999 года актера в бессознательном состоянии обнаружил на улице прохожий. В больнице его оформили как неизвестного из-за отсутствия документов и диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней он скончался. Ему было 47 лет.
Александра Соловьева опознали только через месяц после смерти. Один из сотрудников морга узнал в нем героя "Зеленого фургона".
 
ШоубизИгорь ТальковНонна МордюковаАнатолий ПапановЗнаменитости
 
 
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