https://ria.ru/20230406/smert-1862917113.html

"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть

"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть - РИА Новости, 06.04.2023

"Не по сценарию": знаменитости, которые сыграли свою смерть

Бывают случаи, когда артистам приходится сталкиваться со смертью по сценарию. Но некоторые при странных обстоятельствах буквально повторяют трагическую судьбу... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:47

2023-04-06T19:47

2023-04-06T19:47

шоубиз

игорь тальков

нонна мордюкова

анатолий папанов

знаменитости

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Бывают случаи, когда артистам приходится сталкиваться со смертью по сценарию. Но некоторые при странных обстоятельствах буквально повторяют трагическую судьбу своих персонажей в реальной жизни. О том, кто эти актеры и музыканты, — рассказываем в материале РИА Новости. Прерванный полет: случайная смерть Брэндона Ли на съемках "Ворона"Брэндон Ли, сын культового актера Брюса Ли, погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" 31 марта 1993 года. В тот день снимали сцену, где персонаж Ли по имени Эрик Дрейвен встречался с бандитом в исполнении Майкла Масси. Преступник должен был ранить главного героя. Однако в холостом оружии оказалась заглушка, которая вылетела при выстреле и попала в актера (как это произошло — до сих пор неизвестно). В тяжелом состоянии Брэндона отвезли в больницу. Однако спасти его врачи не смогли. Ли скончался из-за потери крови. Ему было всего 28 лет. Кадры с убийством не попали в финальную версию фильма — их уничтожили. После смерти актера было принято решение закончить киноленту. Некоторые сцены отсняли при помощи дублера. Роковая дата: Игоря Талькова убили через год после смерти его персонажаВ 1990 году певец Игорь Тальков исполнил роль главы банды рэкетиров Гарика в фильме "За последней чертой". В ленте его персонажа застреливают в кадре. Съемки убийства преступника по роковому стечению обстоятельств произошли шестого октября, ровно за год до смерти музыканта. Тальков умер в результате ранения в грудь во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обстоятельства его гибели до сих пор до конца не раскрыты. Фильм "За последней чертой" вышел в декабре 1991 года, спустя два месяца после смерти Игоря Талькова. Виноват транспорт: Леонид Быков скончался вслед за своим персонажемПоследней картиной в фильмографии актера и режиссера Леонида Быкова стала "Аты-баты, шли солдаты" 1976 года. По сюжету его персонаж, ефрейтор Виктор Святкин трагически погибает под танком во время Великой Отечественной войны. Спустя несколько лет, в 1979 году, Быков попал в аварию на своей "Волге". Он обгонял трактор и выехал на встречную полосу, по которой передвигался грузовик. Актер не смог избежать столкновения. По информации СМИ, он скончался мгновенно. Похоронила сына дважды: трагедия в жизни Нонны МордюковойВ 1971 году актриса Нонна Мордюкова снималась в фильме "Русское поле" вместе с сыном Владимиром от Вячеслава Тихонова. В киноленте она также исполнила роль его матери по имени Федосья. По сюжету герой Владимира, солдат Филипп Угрюмов, умирает под Дамаском, а его мать пытается пережить утрату. Лента до сих считается мистической. Ведь спустя годы в жизни Мордюковой случилась идентичная трагедия. В 1990 году Владимир Тихонов скончался от сердечной недостаточности. Он был единственным сыном актрисы. Не справилось сердце: роковая смерть Анатолия ПапановаВ 1984 году Анатолий Папанов сыграл Владимира Лобанова в киноленте "Время желаний". По сюжету молодая супруга его персонажа Светлана Васильевна (Вера Алентова) пытается изменить жизнь мужа. Однако он не выдерживает стресса и умирает от сердечного приступа. Спустя три года после выхода фильма Анатолий Папанов скончался от сердечной недостаточности. Он решил принять холодный душ. Однако сердце актера не выдержало резкого перепада температуры.Проломленный затылок: Александр Соловьев дважды стал жертвой убийцыЗвезда фильма "Зеленый фургон", актер Александр Соловьев повторил гибель своего персонажа. В 1987 году он снялся в роли вора по кличке Шнык, который умирает от удара ножом в затылок. В конце 1999 года актера в бессознательном состоянии обнаружил на улице прохожий. В больнице его оформили как неизвестного из-за отсутствия документов и диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней он скончался. Ему было 47 лет. Александра Соловьева опознали только через месяц после смерти. Один из сотрудников морга узнал в нем героя "Зеленого фургона".

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

игорь тальков, нонна мордюкова, анатолий папанов, знаменитости