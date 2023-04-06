Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
Путин и Лукашенко проведут заседание ВГС Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно поговорить с Путиным. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули.
Вопросы безопасности
Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 апреля, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов его применению. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Лукашенко в своем послании народу и парламенту Белоруссии заявил, что при необходимости может договориться с Москвой о введении в республику стратегического ядерного оружия. Тогда же он предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
Путин признался, что видел послание и готов обсудить озвученные там темы.
Повестка Высшего Госсовета
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, участники заседания 6 апреля рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.
Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщал, что президенты заслушают планы правительств на 2023 год и ход выполнения 28 союзных программ.
В конце 2021 года Высший Госсовет утвердил основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, включающие 28 отраслевых программ, а также концепции миграционной политики и обновленной военной доктрины. Выполнение союзных программ призвано заложить основу для формирования единого экономического пространства в интересах граждан и предпринимателей обеих стран. Недавно посол России в Минске Борис Грызлов отметил, что уже исполнено 74 процента прописанных в программах мероприятий.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что на заседании Высшего государственного совета планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев добавил, что в повестку заседания могут быть включены вопросы, касающиеся союзного бюджета, отмены роуминга между двумя странами, а также символики Союзного государства.