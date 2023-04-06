https://ria.ru/20230406/sg-1863371968.html

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:19

2023-04-06T08:19

2023-04-06T09:16

союзное государство

политика

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

москва

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно поговорить с Путиным. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули. Вопросы безопасности Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 апреля, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов его применению. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения. Лукашенко в своем послании народу и парламенту Белоруссии заявил, что при необходимости может договориться с Москвой о введении в республику стратегического ядерного оружия. Тогда же он предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Путин признался, что видел послание и готов обсудить озвученные там темы. Повестка Высшего Госсовета Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, участники заседания 6 апреля рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период. Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщал, что президенты заслушают планы правительств на 2023 год и ход выполнения 28 союзных программ. В конце 2021 года Высший Госсовет утвердил основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, включающие 28 отраслевых программ, а также концепции миграционной политики и обновленной военной доктрины. Выполнение союзных программ призвано заложить основу для формирования единого экономического пространства в интересах граждан и предпринимателей обеих стран. Недавно посол России в Минске Борис Грызлов отметил, что уже исполнено 74 процента прописанных в программах мероприятий. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что на заседании Высшего государственного совета планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев добавил, что в повестку заседания могут быть включены вопросы, касающиеся союзного бюджета, отмены роуминга между двумя странами, а также символики Союзного государства.

https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863323559.html

https://ria.ru/20230403/soyuz-1862764530.html

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, москва