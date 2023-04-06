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Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
08:19 06.04.2023 (обновлено: 09:16 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sg-1863371968.html
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства - РИА Новости, 06.04.2023
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:19
2023-04-06T09:16
союзное государство
политика
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
москва
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно поговорить с Путиным. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули. Вопросы безопасности Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 апреля, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов его применению. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения. Лукашенко в своем послании народу и парламенту Белоруссии заявил, что при необходимости может договориться с Москвой о введении в республику стратегического ядерного оружия. Тогда же он предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Путин признался, что видел послание и готов обсудить озвученные там темы. Повестка Высшего Госсовета Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, участники заседания 6 апреля рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период. Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщал, что президенты заслушают планы правительств на 2023 год и ход выполнения 28 союзных программ. В конце 2021 года Высший Госсовет утвердил основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, включающие 28 отраслевых программ, а также концепции миграционной политики и обновленной военной доктрины. Выполнение союзных программ призвано заложить основу для формирования единого экономического пространства в интересах граждан и предпринимателей обеих стран. Недавно посол России в Минске Борис Грызлов отметил, что уже исполнено 74 процента прописанных в программах мероприятий. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что на заседании Высшего государственного совета планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев добавил, что в повестку заседания могут быть включены вопросы, касающиеся союзного бюджета, отмены роуминга между двумя странами, а также символики Союзного государства.
https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863323559.html
https://ria.ru/20230403/soyuz-1862764530.html
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политика, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, москва
Союзное государство, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия, Москва
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Путин и Лукашенко проведут заседание ВГС Союзного государства России и Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
Белорусский лидер прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно поговорить с Путиным. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, вопросам обеспечения безопасности государств и в сфере экономики. Лукашенко согласился и констатировал, что даже в условиях давления страны не рухнули.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Лукашенко заявил, что 28 союзных программ реализовали почти на 80 процентов
Вчера, 20:03

Вопросы безопасности

Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Путин объяснил, что это не нарушает международных обязательств, так как Россия не передает соседнему государству свой арсенал.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 апреля, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов его применению. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Лукашенко в своем послании народу и парламенту Белоруссии заявил, что при необходимости может договориться с Москвой о введении в республику стратегического ядерного оружия. Тогда же он предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.
Путин признался, что видел послание и готов обсудить озвученные там темы.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Минск заявил, что союз с Москвой обеспечит военную безопасность Белоруссии
3 апреля, 20:42

Повестка Высшего Госсовета

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, участники заседания 6 апреля рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема — разработка концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.
Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщал, что президенты заслушают планы правительств на 2023 год и ход выполнения 28 союзных программ.
В конце 2021 года Высший Госсовет утвердил основные направления реализации договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, включающие 28 отраслевых программ, а также концепции миграционной политики и обновленной военной доктрины. Выполнение союзных программ призвано заложить основу для формирования единого экономического пространства в интересах граждан и предпринимателей обеих стран. Недавно посол России в Минске Борис Грызлов отметил, что уже исполнено 74 процента прописанных в программах мероприятий.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что на заседании Высшего государственного совета планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе. Мезенцев добавил, что в повестку заседания могут быть включены вопросы, касающиеся союзного бюджета, отмены роуминга между двумя странами, а также символики Союзного государства.
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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