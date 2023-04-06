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Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы
Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 06.04.2023
Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы
Полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:54
2023-04-06T21:54
2023-04-06T21:54
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. После того, как кортеж профсоюзов дошел до площади Италии, финальной точки маршрута, полиция начала вытеснять людей с площади. Стражи порядка использовали против собравшихся газовые шашки, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полицейские также стали оттеснять манифестантов, начав бить их дубинками. Протестующие устроили на площади большой пожар, после того как подожгли канистры с бензином. Дым поднимался на несколько метров, пока огонь не потушила бригада пожарных. Согласно правоохранителям, на акции в Париже задержали 20 человек. По данным префектуры города, более 55 тысяч человек вышли в четверг на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже. При этом профсоюзы насчитали 400 тысяч участников. Новая протестная акция недовольных пенсионной реформой во Франции запланирована на 13 апреля.
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в мире, париж, италия, франция
В мире, Париж, Италия, Франция
Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы
Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы с площади Италии
ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как кортеж профсоюзов дошел до площади Италии
, финальной точки маршрута, полиция начала вытеснять людей с площади.
Стражи порядка использовали против собравшихся газовые шашки, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полицейские также стали оттеснять манифестантов, начав бить их дубинками.
Протестующие устроили на площади большой пожар, после того как подожгли канистры с бензином. Дым поднимался на несколько метров, пока огонь не потушила бригада пожарных.
Согласно правоохранителям, на акции в Париже задержали 20 человек.
По данным префектуры города, более 55 тысяч человек вышли в четверг на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже. При этом профсоюзы насчитали 400 тысяч участников.
Новая протестная акция недовольных пенсионной реформой во Франции
запланирована на 13 апреля.
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