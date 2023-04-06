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Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы

Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы - РИА Новости, 06.04.2023

Полиция в Париже разогнала протестующих против пенсионной реформы

Полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:54

2023-04-06T21:54

2023-04-06T21:54

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. После того, как кортеж профсоюзов дошел до площади Италии, финальной точки маршрута, полиция начала вытеснять людей с площади. Стражи порядка использовали против собравшихся газовые шашки, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Полицейские также стали оттеснять манифестантов, начав бить их дубинками. Протестующие устроили на площади большой пожар, после того как подожгли канистры с бензином. Дым поднимался на несколько метров, пока огонь не потушила бригада пожарных. Согласно правоохранителям, на акции в Париже задержали 20 человек. По данным префектуры города, более 55 тысяч человек вышли в четверг на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже. При этом профсоюзы насчитали 400 тысяч участников. Новая протестная акция недовольных пенсионной реформой во Франции запланирована на 13 апреля.

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