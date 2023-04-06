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В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине - РИА Новости, 06.04.2023
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02:10 06.04.2023 (обновлено: 05:41 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/proschet-1863357757.html
В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине
В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине - РИА Новости, 06.04.2023
В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине
Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:10
2023-04-06T05:41
в мире
россия
китай
сша
си цзиньпин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани.По его мнению, США впустую растрачивают ресурсы в "прокси-войне" на Украине, рискуя оказаться в ситуации "двое против одного", когда Россия и Китай объединятся против Америки. Подобная ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты, истощает военные возможности Вашингтона и угрожает американской гегемонии.Автор отметил, что Вашингтон допустил несколько стратегических ошибок в отношениях с Москвой, а санкционная политика Америки лишь укрепила взаимовыгодное партнерство ее двух основных конкурентов: России и Китая."США должны решать проблему своего стратегического перенапряжения, а не усугублять ее за счет еще большего вмешательства в европейскую безопасность. Нынешний акцент США на сдерживании региональных амбиций России происходит в ущерб противодействию стремлений Китая вытеснить Америку с места ведущей мировой державы", — добавил обозреватель.Таким образом, если США намерены сохранить свои позиции на международной арене, им необходимо избежать "двойной угрозы" и сосредоточить свое внимание не на России, а на Китае, резюмировал Чиллани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230405/zhizn-1863068477.html
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в мире, россия, китай, сша, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин
В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине

Hill: решение противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей господства

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани.
По его мнению, США впустую растрачивают ресурсы в "прокси-войне" на Украине, рискуя оказаться в ситуации "двое против одного", когда Россия и Китай объединятся против Америки. Подобная ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты, истощает военные возможности Вашингтона и угрожает американской гегемонии.
«

"Вместо поиска путей достижения соглашения о прекращении огня, чтобы остановить конфликт, который все больше становится "войной на истощение", администрация Байдена и несколько союзников США обучают тысячи украинских солдат и вооружают Киев. <…> На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, а председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня", — заявил Чиллани.

Автор отметил, что Вашингтон допустил несколько стратегических ошибок в отношениях с Москвой, а санкционная политика Америки лишь укрепила взаимовыгодное партнерство ее двух основных конкурентов: России и Китая.
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"США должны решать проблему своего стратегического перенапряжения, а не усугублять ее за счет еще большего вмешательства в европейскую безопасность. Нынешний акцент США на сдерживании региональных амбиций России происходит в ущерб противодействию стремлений Китая вытеснить Америку с места ведущей мировой державы", — добавил обозреватель.
Таким образом, если США намерены сохранить свои позиции на международной арене, им необходимо избежать "двойной угрозы" и сосредоточить свое внимание не на России, а на Китае, резюмировал Чиллани.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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