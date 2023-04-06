https://ria.ru/20230406/proschet-1863357757.html

В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине

В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине - РИА Новости, 06.04.2023

В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине

Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T02:10

2023-04-06T02:10

2023-04-06T05:41

в мире

россия

китай

сша

си цзиньпин

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани.По его мнению, США впустую растрачивают ресурсы в "прокси-войне" на Украине, рискуя оказаться в ситуации "двое против одного", когда Россия и Китай объединятся против Америки. Подобная ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты, истощает военные возможности Вашингтона и угрожает американской гегемонии.Автор отметил, что Вашингтон допустил несколько стратегических ошибок в отношениях с Москвой, а санкционная политика Америки лишь укрепила взаимовыгодное партнерство ее двух основных конкурентов: России и Китая."США должны решать проблему своего стратегического перенапряжения, а не усугублять ее за счет еще большего вмешательства в европейскую безопасность. Нынешний акцент США на сдерживании региональных амбиций России происходит в ущерб противодействию стремлений Китая вытеснить Америку с места ведущей мировой державы", — добавил обозреватель.Таким образом, если США намерены сохранить свои позиции на международной арене, им необходимо избежать "двойной угрозы" и сосредоточить свое внимание не на России, а на Китае, резюмировал Чиллани.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230405/zhizn-1863068477.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, сша, си цзиньпин