В США рассказали о своей роковой ошибке на Украине
Hill: решение противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей господства
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Решение Вашингтона противостоять России в конфликте на Украине грозит США потерей мирового господства, написал обозреватель Hill Брахма Чиллани.
По его мнению, США впустую растрачивают ресурсы в "прокси-войне" на Украине, рискуя оказаться в ситуации "двое против одного", когда Россия и Китай объединятся против Америки. Подобная ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты, истощает военные возможности Вашингтона и угрожает американской гегемонии.
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"Вместо поиска путей достижения соглашения о прекращении огня, чтобы остановить конфликт, который все больше становится "войной на истощение", администрация Байдена и несколько союзников США обучают тысячи украинских солдат и вооружают Киев. <…> На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, а председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня", — заявил Чиллани.
Автор отметил, что Вашингтон допустил несколько стратегических ошибок в отношениях с Москвой, а санкционная политика Америки лишь укрепила взаимовыгодное партнерство ее двух основных конкурентов: России и Китая.
"США должны решать проблему своего стратегического перенапряжения, а не усугублять ее за счет еще большего вмешательства в европейскую безопасность. Нынешний акцент США на сдерживании региональных амбиций России происходит в ущерб противодействию стремлений Китая вытеснить Америку с места ведущей мировой державы", — добавил обозреватель.
Таким образом, если США намерены сохранить свои позиции на международной арене, им необходимо избежать "двойной угрозы" и сосредоточить свое внимание не на России, а на Китае, резюмировал Чиллани.
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