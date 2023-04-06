Депутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона
Депутаты Ростовской области положительно оценили работу правительства региона
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Ростовской областиДепутаты Ростовской области одобрили работу правительства региона
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе регионального правительства в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости.
По словам губернатора, по итогам 2022 года практически по всем ключевым отраслям наблюдается рост. Промышленное производство выросло почти на 8 процентов (в среднем по России он снизился), на 10 процентов выросло производство в аграрном секторе. Собран рекордный урожай зерновых - 15,4 миллиона тонн, что на 12 процентов больше, чем в 2021 году. Инвестиции в основной капитал выросли на 2 процента и составили 465,5 миллиарда рублей. Регистрируемая безработица достигла исторического минимума в 0,5 процента.
"Депутаты фракции "Единая Россия" положительно оценивают результаты работы правительства Ростовской области в 2022 году и действия, которые принимаются в настоящее время. Год, в котором было построено пять школ и 21 детский сад, однозначно был успешным", - сказал председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Он подчеркнул, что в регионе растут показатели экономики, промышленного производства, доходов областного бюджета, что позволило развиваться как социальной сфере, так и инфраструктурным проектам. В регионе были достигнуты масштабные объемы капитального строительства. Темпы развития области должны сохраниться и в текущем году, уверен Ищенко.
Глава фракции КПРФ в областном парламенте Алексей Мисан сообщил, что работу правительства в 2022 году в целом оценивает как удовлетворительную. В частности, по его словам, была организована масштабная поддержка военнослужащих и членов их семей.
Руководители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" в региональном парламенте также сообщили о "положительном впечатлении" от работы областного правительства в минувшем году.
Так, глава фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании региона Сергей Косинов отметил, что работа правительства в минувшем году позволила достигнуть высоких показателей развития области, обеспечить все социальные обязательства перед жителями региона. Он обратил внимание на необходимость организации перерабатывающих производств в муниципалитетах области, более плотной работе с наукоемкими предприятиями и решение вопросов качества дорог в области.