Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ
Рейтер: Си Цзиньпин заявил о готовности поговорить с Зеленским после беседы с Макроном
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, выбрав подходящий момент, передает агентство Рейтер.
"Си готов позвонить... Зеленскому, выберет момент", - говорится в сообщении.
По словам источника, в ходе переговоров Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. "Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что в ходе встречи Макрон призвал лидера КНР не предоставлять вооружение РФ, Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.