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Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
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15:21 06.04.2023 (обновлено: 17:06 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/peregovory-1863502468.html
Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ
Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ
Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:21
2023-04-06T17:06
в мире
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
владимир зеленский
москва
киев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, выбрав подходящий момент, передает агентство Рейтер."Си готов позвонить... Зеленскому, выберет момент", - говорится в сообщении.По словам источника, в ходе переговоров Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. "Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что в ходе встречи Макрон призвал лидера КНР не предоставлять вооружение РФ, Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230406/rossiya-1863463895.html
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863455723.html
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в мире, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир зеленский, москва, киев
В мире, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Москва, Киев
Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ

Рейтер: Си Цзиньпин заявил о готовности поговорить с Зеленским после беседы с Макроном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, выбрав подходящий момент, передает агентство Рейтер.
"Си готов позвонить... Зеленскому, выберет момент", - говорится в сообщении.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Макрон призвал Си Цзиньпина "образумить Россию"
Вчера, 13:45
По словам источника, в ходе переговоров Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. "Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что в ходе встречи Макрон призвал лидера КНР не предоставлять вооружение РФ, Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Си Цзиньпин призвал не допускать применения ядерного оружия на Украине
Вчера, 13:27
Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Китай и Франция призовут мир к сдержанности по Украине, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 13:08
 
В миреКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийМоскваКиев
 
 
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