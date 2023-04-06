https://ria.ru/20230406/peregovory-1863502468.html

Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ

Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, пишут СМИ

Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:21

2023-04-06T15:21

2023-04-06T17:06

в мире

китай

эммануэль макрон

си цзиньпин

владимир зеленский

москва

киев

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Французский дипломатический источник заявил после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, выбрав подходящий момент, передает агентство Рейтер."Си готов позвонить... Зеленскому, выберет момент", - говорится в сообщении.По словам источника, в ходе переговоров Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. "Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что в ходе встречи Макрон призвал лидера КНР не предоставлять вооружение РФ, Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230406/rossiya-1863463895.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863455723.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863447604.html

китай

москва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир зеленский, москва, киев