https://ria.ru/20230406/peregovory-1863455254.html

Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине

Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, заявил в четверг... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:26

2023-04-06T13:26

2023-04-06T16:27

в мире

китай

франция

пекин

эммануэль макрон

си цзиньпин

оон

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. "Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.

https://ria.ru/20230405/makron-1863172421.html

китай

франция

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин, оон, ситуация в днр и лнр