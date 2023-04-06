https://ria.ru/20230406/peregovory-1863455254.html
Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине
Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине
Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, заявил в четверг... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:26
2023-04-06T13:26
2023-04-06T16:27
в мире
китай
франция
пекин
эммануэль макрон
си цзиньпин
оон
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине. "Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
https://ria.ru/20230405/makron-1863172421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, пекин, эммануэль макрон, си цзиньпин, оон, ситуация в днр и лнр
В мире, Китай, Франция, Пекин, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество возобновить переговоры по Украине
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского кризиса, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
"Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Самолет французского президента приземлился в столичном международном аэропорту "Шоуду" во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 7 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.
Макрон: Китай может помочь разрешить украинский конфликт