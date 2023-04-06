https://ria.ru/20230406/obyski-1863477450.html

У членов КПРФ в Коми прошли обыски, сообщил источник

У членов КПРФ в Коми прошли обыски, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2023

У членов КПРФ в Коми прошли обыски, сообщил источник

Правоохранительные органы после инцидента с журналисткой провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, которое возглавляет депутат Госдумы... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:25

2023-04-06T14:25

2023-04-06T14:25

происшествия

сыктывкар

россия

кпрф

олег михайлов

госдума рф

республика коми

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы после инцидента с журналисткой провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, которое возглавляет депутат Госдумы Олег Михайлов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, оперативные мероприятия связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении КПРФ, по факту которого возбуждено уголовное дело по ч.2.ст.161 УК РФ (Грабеж с применением насилия). По информации местных СМИ, 27 марта Кузнецова пришла в офис КПРФ в Сыктывкаре, где Михайлов проводил личный прием, намереваясь узнать о результатах работы депутата в Госдуме. Журналистка попыталась записаться на следующий прием, но когда сотрудники офиса увидели телефон, они напали на женщину и отобрали мобильный. Пострадавшая вызвала скорую помощь, сняла побои, а после написала заявление в полицию.

https://ria.ru/20230306/chelyabinsk-1856158938.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сыктывкар, россия, кпрф, олег михайлов, госдума рф, республика коми