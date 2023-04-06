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В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича - РИА Новости, 06.04.2023
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14:30 06.04.2023 (обновлено: 14:45 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича - РИА Новости, 06.04.2023
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича
В Госдуме "предлагают обменять" корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам депутат от... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:30
2023-04-06T14:45
в мире
сша
россия
екатеринбург
дональд трамп
джулиан ассанж
сергей обухов
госдума рф
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Госдуме "предлагают обменять" корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам депутат от фракции КПРФ Сергей Обухов, предложив со своей стороны другой вариант "обмена" - на основателя WikiLeaks австралийского журналиста Джулиана Ассанжа. Трампу в США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленного составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США. "Тут у нас в Думе уже предлагают обменять его (Гершковича – ред.) на экс-президента Трампа, предоставить тому политическое убежище. Хотя я бы сказал бы: давайте все-таки на Ассанжа его обменяем", - сказал Обухов журналистам. ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230406/ugrozy-1863464819.html
https://ria.ru/20230406/gershkovich-1863437460.html
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в мире, сша, россия, екатеринбург, дональд трамп, джулиан ассанж, сергей обухов, госдума рф, кпрф, wikileaks
В мире, США, Россия, Екатеринбург, Дональд Трамп, Джулиан Ассанж, Сергей Обухов, Госдума РФ, КПРФ, WikiLeaks
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича

Депутат ГД Обухов: есть идея обменять журналиста Гершковича на Трампа или Ассанжа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы России
Мужчина в здании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Госдуме "предлагают обменять" корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам депутат от фракции КПРФ Сергей Обухов, предложив со своей стороны другой вариант "обмена" - на основателя WikiLeaks австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.
Трампу в США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленного составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
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"Тут у нас в Думе уже предлагают обменять его (Гершковича – ред.) на экс-президента Трампа, предоставить тому политическое убежище. Хотя я бы сказал бы: давайте все-таки на Ассанжа его обменяем", - сказал Обухов журналистам.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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В миреСШАРоссияЕкатеринбургДональд ТрампДжулиан АссанжСергей ОбуховГосдума РФКПРФWikiLeaks
 
 
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