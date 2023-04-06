В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича
Депутат ГД Обухов: есть идея обменять журналиста Гершковича на Трампа или Ассанжа
Мужчина в здании Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Госдуме "предлагают обменять" корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам депутат от фракции КПРФ Сергей Обухов, предложив со своей стороны другой вариант "обмена" - на основателя WikiLeaks австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.
Трампу в США предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленного составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
"Тут у нас в Думе уже предлагают обменять его (Гершковича – ред.) на экс-президента Трампа, предоставить тому политическое убежище. Хотя я бы сказал бы: давайте все-таки на Ассанжа его обменяем", - сказал Обухов журналистам.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".