https://ria.ru/20230406/nato-1863618250.html

Источник сообщил о планах Турции провести переговоры со Швецией по НАТО

Источник сообщил о планах Турции провести переговоры со Швецией по НАТО - РИА Новости, 06.04.2023

Источник сообщил о планах Турции провести переговоры со Швецией по НАТО

Анкара планирует активные переговоры со Стокгольмом по членству Швеции в НАТО после выборов в Турции, возможно, в начале июня, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:22

2023-04-06T22:22

2023-04-06T22:22

в мире

швеция

турция

финляндия

йенс столтенберг

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Анкара планирует активные переговоры со Стокгольмом по членству Швеции в НАТО после выборов в Турции, возможно, в начале июня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. "Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс (по членству Швеции в НАТО) будет продолжен. После выборов, возможно в начале июня, пройдет очередной раунд консультаций", - сказал собеседник агентства. Оценивая перспективы Швеции по вхождению в альянс, источник отметил, что "все будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма". "Руководству, членам альянса известны наши требования по борьбе с терроризмом и экстрадиции лиц, представляющих угрозу для нашей страны. При удовлетворении наших запросов процесс ускорится", - сказал он. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, швеция, турция, финляндия, йенс столтенберг, нато, мевлют чавушоглу