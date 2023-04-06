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СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
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21:45 06.04.2023 (обновлено: 22:51 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/nato-1863613431.html
СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине
СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине
Страны НАТО не смогли прийти к общей позиции по вступлению Украины в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:45
2023-04-06T22:51
в мире
киев
украина
владимир зеленский
джейк салливан
сша
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны НАТО не смогли прийти к общей позиции по вступлению Украины в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Собеседники газеты уточнили, что на этой неделе главы МИД стран — членов блока обсуждали, что можно предложить Киеву. Во время дискуссии возникли значительные разногласия, стоит ли предложить Украине дорожную карту для членства в альянсе на июльском саммите в Вильнюсе."США при этом выступали против данного предложения", — приводит издание слова источников.Вашингтон, как утверждает FT, призывает сконцентрироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.В четверг сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. При этом накануне глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия украинской стороны в альянс к началу встречи на высшем уровне.В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз указал на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.
https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джейк салливан, сша, йенс столтенберг, нато, германия, вильнюс
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Германия, Вильнюс
СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны НАТО не смогли прийти к общей позиции по вступлению Украины в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«

"США, Германия, Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша, а также Балтийских стран предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и передать ясные заявления о поддержке его будущего членства", — говорится в публикации.

Собеседники газеты уточнили, что на этой неделе главы МИД стран — членов блока обсуждали, что можно предложить Киеву. Во время дискуссии возникли значительные разногласия, стоит ли предложить Украине дорожную карту для членства в альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.
"США при этом выступали против данного предложения", — приводит издание слова источников.
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Вашингтон, как утверждает FT, призывает сконцентрироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.
В четверг сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. При этом накануне глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия украинской стороны в альянс к началу встречи на высшем уровне.
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В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДжейк СалливанСШАЙенс СтолтенбергНАТОГерманияВильнюс
 
 
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