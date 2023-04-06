https://ria.ru/20230406/nato-1863613431.html

СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине

СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ опубликовали детали переговоров стран НАТО по Украине

Страны НАТО не смогли прийти к общей позиции по вступлению Украины в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:45

2023-04-06T21:45

2023-04-06T22:51

в мире

киев

украина

владимир зеленский

джейк салливан

сша

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страны НАТО не смогли прийти к общей позиции по вступлению Украины в альянс, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Собеседники газеты уточнили, что на этой неделе главы МИД стран — членов блока обсуждали, что можно предложить Киеву. Во время дискуссии возникли значительные разногласия, стоит ли предложить Украине дорожную карту для членства в альянсе на июльском саммите в Вильнюсе."США при этом выступали против данного предложения", — приводит издание слова источников.Вашингтон, как утверждает FT, призывает сконцентрироваться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.В четверг сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. При этом накануне глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис заявил, что никто не ожидает принятия украинской стороны в альянс к началу встречи на высшем уровне.В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз указал на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11-12 июля.

https://ria.ru/20230404/nato-1863020493.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862818410.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

киев

украина

сша

германия

вильнюс

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джейк салливан, сша, йенс столтенберг, нато, германия, вильнюс