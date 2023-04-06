https://ria.ru/20230406/nato-1863595097.html

СМИ: все страны НАТО отказались всерьез обсуждать членство Украины

СМИ: все страны НАТО отказались всерьез обсуждать членство Украины - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ: все страны НАТО отказались всерьез обсуждать членство Украины

Все страны НАТО согласны с тем, что вступление Украины в альянс невозможно в короткой перспективе, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:54

2023-04-06T19:54

2023-04-06T20:52

украина

киев

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

россия

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все страны НАТО согласны с тем, что вступление Украины в альянс невозможно в короткой перспективе, пишет газета Financial Times. "Все 31 член альянса согласны с тем, что членство (Украины в НАТО) - это не краткосрочный вариант и не может серьезно обсуждаться, пока идет конфликт", - пишет газета. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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киев

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украина, киев, в мире, владимир зеленский, джейк салливан, россия, йенс столтенберг, нато