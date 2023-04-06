Россия принимает меры для обеспечения безопасности из-за расширения НАТО
Песков: расширение НАТО в сторону России доставляет хлопоты и переживания за безопасность
© AP Photo / Sergei GritsЛюди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Люди фотографируют флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО в сторону границ России доставляет хлопоты и беспокойство за безопасность страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предостерег Белоруссию от "прямого" участия в украинском конфликте.
"Смотрите, ведь НАТО расширяется в сторону границ России, не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО. Идет движение в обратную сторону. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что Столтенберг назвал "пустыми обещаниями" задекларированные обещания глав РФ и КНР о неразмещении ядерного оружия вне своих границ после того, как Владимир Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.