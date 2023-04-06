https://ria.ru/20230406/nato-1863384137.html
НАТО пора на пенсию, заявила Захарова
НАТО пора на пенсию, заявила Захарова - РИА Новости, 06.04.2023
НАТО пора на пенсию, заявила Захарова
Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и Североатлантический альянс – вещи несовместимые, напрашивается один вывод - альянсу пора на пенсию,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:40
2023-04-06T09:40
2023-04-06T09:40
в мире
мария захарова
нато
йенс столтенберг
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и Североатлантический альянс – вещи несовместимые, напрашивается один вывод - альянсу пора на пенсию, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. "Похвастаться альянсу, по сути, нечем. За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей и разрушение гражданской инфраструктуры. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?" - отметила Захарова.Представители Североатлантического блока не устают повторять, что он является оборонительным союзом, указала Захарова, хотя вся история организации говорит об обратном. НАТО не намерена останавливаться, генсекретарь альянса Йенс Столтенберг все чаще заявляет о глобальной роли альянса, необходимости его выхода за пределы традиционной зоны ответственности – Евроатлантики, отметила официальный представитель МИД. "На самом деле подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Отсюда накачка оружием Украины и мотивирование ее на продолжение войны с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада. В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО – вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод – в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-06T09:40
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, нато, йенс столтенберг, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
НАТО пора на пенсию, заявила Захарова
Захарова: НАТО за 74 года существования похвастаться нечем, альянсу пора уйти на пенсию
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Действия и заявления НАТО говорят о том, что безопасность и Североатлантический альянс – вещи несовместимые, напрашивается один вывод - альянсу пора на пенсию, говорится в комментарии
официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Похвастаться альянсу, по сути, нечем. За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства мирных людей и разрушение гражданской инфраструктуры. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?" - отметила Захарова.
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет
Представители Североатлантического блока не устают повторять, что он является оборонительным союзом, указала Захарова, хотя вся история организации говорит об обратном.
«
"Вот и сейчас мы видим, как НАТО, стремясь узурпировать всю систему евробезопасности, опять расширяется в сторону России, создавая угрозы нашей безопасности. Очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону – плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении", - указала она.
НАТО увязла на Украине по горло
НАТО не намерена останавливаться, генсекретарь альянса Йенс Столтенберг все чаще заявляет о глобальной роли альянса, необходимости его выхода за пределы традиционной зоны ответственности – Евроатлантики, отметила официальный представитель МИД.
"На самом деле подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Отсюда накачка оружием Украины и мотивирование ее на продолжение войны с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада. В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО – вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод – в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", - резюмировала она.