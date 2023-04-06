"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети
Пользователи Twitter посмеялись над фотографией Макрона на встрече с Си Цзиньпином
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter.
Комментаторы обратили внимание на большое расстояние между сидящими за круглым столом политиками. Многие вспомнили недавний приезд китайского лидера в Москву. Тогда Си Цзиньпин и Владимир Путин сидели во время беседы на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
"Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным", — написал один из пользователей.
"Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор", — добавил Alexis Poulin.
"С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет", — отметил француз под ником Melchi.
"Браво, Китай! Европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле", — восхитился Jef Koone.
По данным Politico, президенту Франции не удалось заставить председателя КНР изменить позицию по конфликту на Украине. Газета также обратила внимание и на оплошность в протоколе, которую допустил Макрон, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза дольше, чем принимающая сторона.