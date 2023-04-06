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"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети - РИА Новости, 06.04.2023
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21:58 06.04.2023 (обновлено: 22:22 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html
"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети
"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети - РИА Новости, 06.04.2023
"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети
Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:58
2023-04-06T22:22
в мире
китай
франция
владимир путин
эммануэль макрон
си цзиньпин
пекин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter.Комментаторы обратили внимание на большое расстояние между сидящими за круглым столом политиками. Многие вспомнили недавний приезд китайского лидера в Москву. Тогда Си Цзиньпин и Владимир Путин сидели во время беседы на расстоянии вытянутой руки друг от друга."Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным", — написал один из пользователей."Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор", — добавил Alexis Poulin."С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет", — отметил француз под ником Melchi."Браво, Китай! Европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле", — восхитился Jef Koone.По данным Politico, президенту Франции не удалось заставить председателя КНР изменить позицию по конфликту на Украине. Газета также обратила внимание и на оплошность в протоколе, которую допустил Макрон, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза дольше, чем принимающая сторона.
https://ria.ru/20230406/dollar-1863556626.html
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в мире, китай, франция, владимир путин, эммануэль макрон, си цзиньпин, пекин
В мире, Китай, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Пекин
"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети

Пользователи Twitter посмеялись над фотографией Макрона на встрече с Си Цзиньпином

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter.
Комментаторы обратили внимание на большое расстояние между сидящими за круглым столом политиками. Многие вспомнили недавний приезд китайского лидера в Москву. Тогда Си Цзиньпин и Владимир Путин сидели во время беседы на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
"Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным", — написал один из пользователей.
"Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор", — добавил Alexis Poulin.
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"С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет", — отметил француз под ником Melchi.
"Браво, Китай! Европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле", — восхитился Jef Koone.
По данным Politico, президенту Франции не удалось заставить председателя КНР изменить позицию по конфликту на Украине. Газета также обратила внимание и на оплошность в протоколе, которую допустил Макрон, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза дольше, чем принимающая сторона.
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