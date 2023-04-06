https://ria.ru/20230406/makron-1863615310.html

"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети

"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети - РИА Новости, 06.04.2023

"Это же не Путин". Фото Макрона в Пекине рассмешило пользователей Сети

Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:58

2023-04-06T21:58

2023-04-06T22:22

в мире

китай

франция

владимир путин

эммануэль макрон

си цзиньпин

пекин

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фотография президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанная в Пекине в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вызвала смех у пользователей Twitter.Комментаторы обратили внимание на большое расстояние между сидящими за круглым столом политиками. Многие вспомнили недавний приезд китайского лидера в Москву. Тогда Си Цзиньпин и Владимир Путин сидели во время беседы на расстоянии вытянутой руки друг от друга."Фотофакт: Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он прекратил общаться с Путиным", — написал один из пользователей."Двойное унижение для европейцев. Вот если бы в Пекин приехал Путин — другой разговор", — добавил Alexis Poulin."С таким же успехом могли бы провести видеоконференцию. Зря только потратили деньги на авиаперелет", — отметил француз под ником Melchi."Браво, Китай! Европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле", — восхитился Jef Koone.По данным Politico, президенту Франции не удалось заставить председателя КНР изменить позицию по конфликту на Украине. Газета также обратила внимание и на оплошность в протоколе, которую допустил Макрон, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза дольше, чем принимающая сторона.

https://ria.ru/20230406/dollar-1863556626.html

https://ria.ru/20230406/rossiya-1863443269.html

китай

франция

пекин

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, китай, франция, владимир путин, эммануэль макрон, си цзиньпин, пекин