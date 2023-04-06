https://ria.ru/20230406/makron-1863603457.html

Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, заявил Володин

Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, заявил Володин - РИА Новости, 06.04.2023

Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, заявил Володин

Президент Франции Эммануэль Макрон поехал в Китай, чтобы рейтинг поправить, не ему давать советы другим государствам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:48

2023-04-06T20:48

2023-04-06T20:48

китай

москва

киев

вячеслав володин

си цзиньпин

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поехал в Китай, чтобы рейтинг поправить, не ему давать советы другим государствам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине. Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230406/makron-1863537307.html

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китай

москва

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