Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, заявил Володин
Володин: Макрон поехал в Китай, чтобы поправить рейтинг, не ему давать другим советы
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поехал в Китай, чтобы рейтинг поправить, не ему давать советы другим государствам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Макрон 5-8 апреля находится с визитом в Китае. Как отмечали в окружении президента в преддверии визита, Франция сочтет успехом, если председатель КНР Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет Владимира Зеленского принять участие в долгосрочном диалоге с Москвой. В Елисейском дворце отмечали, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта" на Украине.
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"Макрону нужно подумать, что происходит во Франции, а не давать советы. Насколько я знаю, если бы выборы прошли сегодня, то победил бы другой кандидат… И поехал он в Китай, чтобы рейтинг поправить. Надо заниматься своей страной", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
Ранее в четверг Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров с Макроном заявил, что не существует "чудодейственного средства" для решения украинского кризиса, по его словам, стороны должны создавать условия для прекращения конфликта и начала мирных переговоров, накапливая взаимное доверие.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.